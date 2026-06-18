Зеленский: Сегодня ВСУ фактически являются главной армией в Европе
- 18.06.2026, 22:16
Существование такой армии должно помочь предотвратить любые будущие агрессивные шаги Путина.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящий момент являются фактически главной армией в Европе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Сегодня украинская армия фактически является главной армией в Европе, способной сдерживать и противостоять масштабной агрессии в течение длительного времени. И после этой войны так должно оставаться», — написал глава республики.
По мнению Зеленского, в связи с этим сегодня нужно начать думать о финансировании украинской армии на ближайшие годы.
До этого Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров президент Украины попросил финансовую поддержку для преобразования ВСУ в контрактную армию по европейскому образцу.