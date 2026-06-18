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США полностью сняли морскую блокаду Ирана

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  • 18.06.2026, 21:43
США полностью сняли морскую блокаду Ирана

Американские войска не препятствуют проходу судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах.

Вооруженные силы США, в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа, сняли блокаду со всех морских путей, ведущих в иранские порты и прибрежные районы, говорится в сообщении центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Американские войска не препятствуют проходу судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно. Все усилия США по обеспечению соблюдения блокады прекращены», — написали в пресс-службе.

В CENTCOM сообщили, что американские военные корабли останутся в регионе, чтобы «следить за соблюдением всех аспектов соглашения».

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта, а также определяющий сроки снятия блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. Позднее президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал меморандум, заключенный с США, на своей странице в соцсети X.

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