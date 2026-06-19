Трамп призвал Нетаньяху быть рациональнее
- 19.06.2026, 0:59
Президент США заявил о готовности к личной встрече с премьер-министром Израиля.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к личной встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, однако при этом призвал израильского лидера быть более рациональным. Об этом он сказал «Кан Хадашот».
«У меня хорошие отношения с Биби, но ему нужно быть более рациональным. Я готов встретиться с ним», — отметил Трамп.
Американский президент добавил, что с высокой вероятностью поддержит Нетаньяху на предстоящих парламентских выборах в Израиле. При этом Трамп уточнил, что окончательное решение будет принимать после того, как ознакомится с полным списком кандидатов, участвующих в гонке.
«Мне нужно посмотреть, кто баллотируется», — пояснил он.