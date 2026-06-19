Битва за Конгресс 19.06.2026, 1:53

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Как ошибки Трампа влияют на предстоящие выборы, сколько мест могут получить республиканцы и демократы.

Республиканская партия теряет рейтинги из-за экономических проблем в стране. Демократы же строят свою предвыборную кампанию на ошибках власти, рассказывают NV американские аналитики.

Недовольство американцев работой президента США Дональда Трампа растет, и это уже влияет на ход внутрипартийных выборов кандидатов в Конгресс США. Почему республиканцы теряют голоса на праймериз и смогут ли демократы выиграть битву за Конгресс.

Опрос Ipsos, проведенный в начале июня, указывает на явное падение поддержки Трампа: его политикой сегодня недовольны более 60% американцев. В середине 2025 года этот показатель составлял 42%, а в начале его второго президентского срока — 47%.

Праймериз и кокусы на уровне отдельных штатов стартовали в марте и продлятся до сентября. Всеобщие выборы начнутся 3 ноября: в этот день американцы будут выбирать 435 конгрессменов в Палату представителей. Сенаторы никогда не переизбираются одновременно, ведь в целом они работают шесть лет. Но треть состава Сената — 33 или 34 места из 100 — обновляется каждые два года. Соответственно, 3 ноября этого года США будут выбирать 33 сенатора.

По словам Игоря Айзенберга, профессора Манхэттенского университета в Нью-Йорке, в некоторых традиционно «красных» штатах, где большинство голосов получала Республиканская партия, сейчас лидируют демократы. Например, в штате Мэн демократ Грэм Платнер одержал победу над сенатором-республиканкой Сьюзан Коллинз, несмотря на то, что она представляла штат в Сенате почти 30 лет.

Айзенберг, в частности, говорит об исторической закономерности: правящая партия, как правило, теряет часть мест в Палате представителей. По его мнению, это связано с тем, что ни один президент США никогда не выполнял все свои предвыборные обещания.

На данный момент Республиканская партия имеет 217 мест в Палате представителей (Демократическая — 212), но из-за внешней и внутренней политики действующего президента к концу года их, скорее всего, станет значительно меньше, полагают аналитики.

Особенно на голоса избирателей может повлиять неудачное решение Трампа начать в конце февраля текущего года совместную с Израилем военную операцию Эпическая ярость в Иране.

«Трамп нарушил один из главных программных принципов — не втягивать США в зарубежные войны», — добавляет Айзенберг.

Последствия войны в Персидском заливе привели к росту цен в США на бензин и, соответственно, на большинство товаров. Если до вторжения в Иран галлон бензина (3,8 л) стоил менее $3, то сейчас цена подскочила до $4,5.

По наблюдениям Остапа Ярыша, украинского журналиста в Вашингтоне и медиа-советника фонда Razom for Ukraine, демократы будут использовать настроения в обществе, чтобы завоевать большую популярность перед голосованием на выборах в Конгресс 3 ноября.

По данным американского Бюро статистики труда, индекс инфляции в мае достиг 4,2%, что стало самым высоким показателем с апреля 2023 года. А Трамп на эти цифры ответил, что ему «нравится инфляция, ведь ее показатель — великолепный».

«Инфляция действительно съедает доходы американцев, — комментирует Ярыш. — Ухудшение экономической ситуации в США станет главным источником предвыборных лозунгов соперников республиканцев».

Британское агентство YouGov считает предвыборную стратегию демократов удачной и ставит 9 баллов из 10 на получение ими большинства в Палате представителей. Айзенберг также высоко оценивает шансы соперников республиканцев: 80% на большинство в Палате представителей и 50% — в Сенате.

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