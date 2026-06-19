На «Беларуськалии» погиб еще один рабочий 19.06.2026, 3:13

Это второй за последние дни смертельный несчастный случай.

На предприятии «Беларуськалий» произошел второй за последние дни смертельный несчастный случай. Погиб 34-летний работник Алексей Черепок, пишет «Наша Ніва».

По информации издания, трагедия произошла на Березовском руднике предприятия. Мужчина работал на подземном участке внутришахтного транспорта. Во время выгрузки роликов для конвейеров его смертельно травмировал погрузчик.

Официально о гибели рабочего не сообщалось.

Алексей Черепок увлекался рыбалкой и спортом. Он играл в мини-футбол в Солигорске, выступал за любанскую команду «Ареса» и участвовал в полумарафонах. В футбольном клубе подтвердили смерть мужчины и выразили соболезнования его близким.

У погибшего осталась дочь.

Напомним, 12 июня стало известно, что на руднике № 3 погиб 50-летний рабочий. По данным Следственного комитета, мужчина получил смертельные травмы в результате разрушения железобетонной дверной перемычки на горизонте минус 620 метров. Еще два человека тогда получили травмы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК (Нарушение правил безопасности горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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