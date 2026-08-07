Fire Point: Украина уже в августе сможет сбивать российскую баллистику своими ракетами

Fire Point: Украина уже в августе сможет сбивать российскую баллистику своими ракетами21
- 7.08.2026, 12:21
- 18,522
Хорошая новость для всех украинцев.
Украинская компания Fire Point может начать серийное производство новой зенитной ракеты FP-7.X, которая станет основой противоракетной системы Freyja, уже в августе 2026 года.
Об этом в своем аккаунте в соцсети Х рассказал украинский оборонный производитель.
По данным Fire Point, в начале августа закончился первый этап проекта Freyja, в рамках которого создается новая европейская система противоракетной обороны (ПРО). Она сможет сбивать баллистические ракеты.
В мае 2026 года компания Fire Point присоединилась к коалиции по противодействию баллистическим угрозам, в которую входят европейские оборонные компании Eurosam, Leonardo, Thales, Saab и другие.
Fire Point в рамках вышеуказанного проекта должна создать зенитную ракету и пусковую установку к ней, а европейские оборонные компании разработают разные элементы новой системы ПРО.
На данный момент Fire Point подписала контракты с 13 компаниями на разработку тех или иных компонентов. Компания Fire Point говорит, что серийное производство новой зенитной ракеты FP-7.X для Freyja может стартовать в августе 2026 года. Это произойдет после того, как украинский оборонный производитель получит от немецкой компании Diehl Defence инфракрасные головки самонаведения.
Главной задачей зенитного комплекса Freyja с ракетами FP-7.X будет уничтожение российских баллистических ракет, которыми армия РФ терроризирует Украину. На вооружении ВСУ есть американские ЗРК Patriot, способные сбивать баллистику, но они испытывают дефицит ракет.