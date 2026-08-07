Wildberries начал превентивно закрывать склады, на которые нацелилась Украина 7 7.08.2026, 6:46

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Первым стал казанский склад.

WB начал превентивно закрывать склады, на которые нацелилась Украина. Первым стал казанский склад — он больше недоступен для продавцов и покупателей, с него начали вывозить товар, пишут «Важные истории».

Склад Wildberries в Зеленодольске Республики Татарстан перестал работать. Об этом в соцсетях сообщили работники склада, селлеры, рекламщики и перевозчики.

«Поговаривают, что склад Казань закрывается, правда ли это?» — такой пост опубликовал паблик «Подслушано Вайлдберриз».

В комментариях продавцы сообщили, что их товар, который числился в наличии на складе в Казани, вчера пропал.

Об этом же написали и рекламщики, работающие с маркетплейсом. Разработчики приложения Bider для аналитики на WB сообщили, что товары с казанского склада стали недоступны покупателям: они числятся в остатках, но приобрести их нельзя. Судя по комментариям к публикации, произошло это накануне.

Перевозчики товаров написали, что склад также не работает ни на отгрузку, ни на загрузку.

«Казань не принимает и не отгружает с 5 августа, тоже скорее всего из-за падения обломков», — сообщили в компании «Поставлено», которая занимается доставкой товаров на склады WB и Ozon.

В чате сотрудников склада вечером 5 августа начали появляться сообщения о том, что предприятие закрывают: все товары собирают и вывозят в другие места. На склад пускают не всех, работы там мало. Некоторые работники пожаловались на то, что им не засчитали отработанные 5 августа часы.

«Народу много на складе, на снятие (это логистический процесс возврата товара продавцу. — Прим. ред.) всем не хватит. Работу надо искать новую, походу реально этот склад закроют», «Вопросы работников о трудоустройстве удаляются, отвечают только на вопросы об увольнении», «Мне не засчитали во втором блоке 8 часов, это вообще п****ц, одним словом», — обсуждают сотрудники.

Казанский склад Wildberries дважды попадал под атаку украинских беспилотников. В первый раз по нему ударили 31 июля, однако масштабных повреждений не нанесли. Склад продолжил работу. Во второй раз беспилотники атаковали склад 5 августа. В результате возникло лишь небольшое возгорание, но, судя по всему, после этого склад решили закрыть.

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