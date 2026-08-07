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Федоров ответил, надеется ли вернуться на пост министра обороны Украины

  • 7.08.2026, 6:19
  • 6,370
Федоров ответил, надеется ли вернуться на пост министра обороны Украины
Михаил Федоров

Он покинул должность в середине июля.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не исключает возможности вновь возглавить оборонное ведомство. Об этом он сказал во время подкаста с волонтером и блогером Сергеем Стерненко в четверг, 6 августа.

На вопрос о возможном возвращении в Министерство обороны Федоров ответил, что пока не может категорически исключить такой сценарий.

«Я сейчас не имею никакого морального права заниматься чем-то другим, потому что пока люди борются за завтрашний день и звучит моя фамилия, люди верят, что это можно сделать, и сегодня нет четкого «нет», я считаю, что у нас всегда есть шансы», - сказал он.

В то же время экс-министр подчеркнул, что независимо от того, кто возглавит ведомство, Украина должна как можно скорее получить полноценного министра обороны. Федоров объяснил, что сейчас обязанности руководителя министерства выполняет временный глава, который может участвовать в заседаниях Кабинета министров, но не имеет права голоса при принятии решений.

«Когда парламент выйдет из каникул, он должен принять решение. Нужно встречаться с партнерами, принимать решения. Очень важно, чтобы у Украины, которая воюет, появился министр обороны», - отметил он.

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