Ирак получил первую после перерыва партию долларов от США 4 7.08.2026, 5:46

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Багдад согласился не снабжать наличными долларами Тегеран и его союзников.

Центральный банк Ирака получил партию в $500 млн от США впервые после паузы в поставках, которую взял Вашингтон. Об этом сообщило государственное Иракское новостное агентство (INA) со ссылкой на источники.

Собеседник агентства уточнил, что средства инвестируют в туризм и международные платежи.

Иракский Центробанк имеет счет в Федеральной резервной системе США, откуда получает доллары наличными. Деньги Багдад использует для удовлетворения розничного спроса на иностранную валюту, чтобы иракцы могли оплатить лечение и обучение за рубежом. В апреле 2026 года Вашингтон приостановил поставки, чтобы пресечь попадание средств в Иран.

Источники The New York Times в начале июля заявили, что поставки все же решили возобновить. По данным The Wall Street Journal, это связано с тем, что Багдад согласился не снабжать наличными долларами Тегеран и его союзников.

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