WSJ: Путин может напасть на НАТО уже этой осенью 20 7.08.2026, 7:57

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Разведка США опубликовала новый прогноз.

В разведке США опубликовали новую оценку относительно возможного сценария нападения России на НАТО. Как пишет The Wall Street Journal, согласно новым докладам, российский лидер Владимир Путин может попытаться проверить решимость Альянса с помощью ограниченного наступления на страну-союзника еще до конца войны в Украине.

Эти новые оценки появились на фоне нехватки некоторых критически важных боеприпасов, необходимых американским военным для противостояния России или Китаю в потенциальной будущей войне. Под угрозой находятся запасы высокоточных ракет большой дальности и тактических ракетных комплексов армии, а также зенитных ракет малой дальности «Стингер».

Ранее США оценивали, что Путин не будет провоцировать страну-участницу НАТО до завершения войны в Украине. Однако в начале этого года эта оценка изменилась, поскольку Путин все больше оказывается под давлением в Украине и внутри страны - украинские беспилотники наносят все больший ущерб как российской армии, так и нефтяной промышленности, в то время как силы Путина добиваются все меньших успехов на линии фронта, неся при этом тяжелые потери.

При этом цель Путина в нападении на НАТО во время продолжающейся войны с Украиной будет заключаться в расколе альянса.

Время и сценарий для нападения

Путин изо всех сил пытается закрепить успехи в Украине, поэтому сотрудники американской разведки прогнозируют, что Москва может в ближайшее время усилить свои агрессивные действия в отношении европейских союзников. Опасение вызывает то, что Путин может стать более опасным, когда его загонят в угол, отмечают чиновники:

«Возможные угрозы варьируются от кибератаки на страну НАТО или отправки неопознанных вооруженных групп для оккупации территории до ограниченного вторжения на восточный фланг альянса. По оценкам американской разведки, любые действия России могут произойти в период с осени этого года по 2029 год».

Вероятность наиболее экстремального сценария – ограниченного наземного вторжения – низка, но, согласно отчетам, возрастает с течением времени. Такой шаг всегда считался крайне маловероятным, поскольку он задействовал бы статью 5 НАТО, которая обязывает членов к коллективной обороне. Но статья 5 не так четко определяет ответ НАТО на киберугрозы или гибридные угрозы.

Представители Министерства обороны и Верховного штаба НАТО в Европе отказались комментировать данную разведывательную информацию.

«Мы постоянно продумываем и готовимся к различным сценариям. НАТО наблюдает за нами, и мы готовы сдерживать и защищаться по мере необходимости, что мы продолжаем демонстрировать», – заявил полковник Мартин О’Доннелл, представитель НАТО.

Нападение России на НАТО

Наиболее вероятным направлением возможной будущей конфронтации между Россией и НАТО считаются страны Балтии и Польша. Такие оценки звучат со стороны западных разведок, военных аналитиков и руководства стран восточного фланга Альянса.

Американская разведка предупредила Варшаву о риске возможных российских провокаций против критической инфраструктуры Польши с целью проверить реакцию НАТО.

А разведка Литвы считает, что Россия может использовать захваченные беспилотники украинского производства для атак на критически важную инфраструктуру в Балтийском регионе.

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