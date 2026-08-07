Как и когда пить кофе с пользой для здоровья? 8 7.08.2026, 8:50

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Фото: Getty Images

Популярные ошибки, о которых многие не догадываются.

Употребление кофе уже давно связывают с улучшением работы сердца и увеличением продолжительности жизни. Однако новое исследование показывает, что положительное влияние кофе зависит от времени и обстоятельств его употребления.

В каких случаях не нужно пить кофе, пишет издание verywellhealth.

Кофе вполне способен устроить вам серьезные проблемы со сном. Поэтому задумайтесь, если у вас есть сложности с засыпанием, или сон отрывочный и тревожный, вы каждое утро встаете разбитым и чувствуете, что не высыпаетесь.

Один из вариантов решения проблемы — выпить холодный кофе перед полуднем.

КОГДА ВЫ УЖЕ ВЫПИЛИ ДВЕ ЧАШКИ

Кофе в большом количестве способен наносить серьезный вред организму. Максимум, который рекомендуют эксперты — 2-3 чашки в день. Если пьете кофе в больших количествах, организм может начать страдать от нехватки жидкости. А это гарантированно испортит кожу, пищеварение и приведет к обезвоживанию.

Кроме того, что кофе обезвоживает, а это уже плохо для почек, он еще повышает давление. По сути это двойной удар по органам выделения.

КОГДА ВЫ НИЧЕГО НЕ ЕЛИ

Пить кофе на пустой желудок — не лучшая идея, предупреждают медики. Употребление напитка натощак может вызвать дискомфорт в желудке, поскольку расслабляет нижний пищеводный сфинктер. Клапан может закрыться не полностью, и тогда желудочная кислота может попасть в пищевод, вызвать изжогу.

ЕСЛИ У ВАС ПОВЫШЕН УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА

Если вы боретесь с высоким уровнем холестерина, вам не нужно исключать кофе из своей жизни. Но вы можете подумать о том, какой кофе выбрать.

Особенно опасен нефильтрованный кофе.

ЕСЛИ ВЫ ПЬЕТЕ КОФЕ РЕГУЛЯРНО

Кофеин вполне может повлечь за собой зависимость. Напиток стимулирует выработку адреналина и нейротрансмиттеров, влияющих на уровень энергии. Проблема в том, что наше тело приспосабливается к воздействию этих веществ и требует увеличения доз для получения того же эффекта, что приводит к передозу кофеина, к выгоранию и усталости. Утреннее потребление кофе может быть связано со здоровым образом жизни. Например, пьющие кофе утром чаще занимаются спортом и питаются менее обработанными продуктами.

Как регулировать употребление кофе

Если вы хотите ограничить потребление кофе утром, но сталкиваетесь с трудом, начните с проверки качества сна. Специалист по сну может помочь выявить такие проблемы, как апноэ. Также следует обратить внимание на уровень гормонов щитовидной железы, витамина D и железа, которые могут влиять на усталость.

Для постепенного сокращения количества кофе попытайтесь разбавлять порции или заменять их водой, чтобы поддерживать гидратацию. Если вы не пьете кофе, но хотите включить его в свой рацион, убедитесь, что ваш образ жизни в целом сбалансирован и активен. До получения дополнительных данных важно придерживаться рекомендаций врача или диетолога.

Ранее сообщалось, что кофе, выпитый днем или вечером, может нарушать циркадные ритмы и уровень мелатонина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кофе также богат антиоксидантами, которые уменьшают воспаление. Утренний кофе может быть особенно полезен, поскольку именно в это время маркеры воспаления достигают пика.

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