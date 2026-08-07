«Вложили 650 тысяч — и все равно сами махали там тряпками» 18 7.08.2026, 8:38

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Как двое белорусов открыли киберклуб.

Алексей и Павел не были геймерами и никогда не мечтали открыть киберклуб. У каждого был свой бизнес, но однажды они решили рискнуть и зайти в новую для себя сферу.

Предприниматели взяли франшизу, столкнулись с жесткими требованиями, дорогим ремонтом и в какой-то момент сами собирали мебель по ночам. Сначала планировали вложить 520 тыс. рублей — в итоге потратили почти на треть больше. «Если бы мы открылись на последние деньги, это была бы большая ошибка», — говорят предприниматели. Их опыт и изнанка бизнеса — в материале «Онлайнера».

«Приезжают и на самокатах, и на дорогих авто»

Встречаемся с Алексеем и Павлом утром в будний день — для киберклуба, который работает 24/7, это, пожалуй, самое спокойное время. Внутри десятки игровых мест, подсветка, дизайнерский ремонт, своя кухня — и никакого вайба походов «в компы», знакомого многим еще по концу девяностых и началу нулевых.

Сами владельцы еще недавно не имели никакого отношения к киберклубам, хотя успели построить бизнесы в логистике и оптовой торговле и присматривались к другим направлениям: производство тротуарной плитки, лесопилка и так далее. Потом Алексей начал изучать сферу компьютерных клубов, а позже к нему с похожей идеей пришел Павел.

— Я подписан на Forbes и как-то обратил внимание на рейтинг российских франшиз. В первой пятерке на втором и пятом местах были компьютерные клубы. Давно искал какой-то бизнес, куда можно было вложиться, хотелось чего-то совершенно нового, свежего, молодежного, — рассказывает Павел.

При этом предприниматели увидели и более широкий тренд: молодежь постепенно меняет привычные форматы отдыха. Бары и клубы уже не так привлекают молодых людей, а свободное время многие проводят за играми.

— В какой-то момент я понял: просто сменилось поколение. У меня есть два племянника, им тогда было по 19 лет. Спрашиваю: «Как вы проводите свободное время?» Они отвечают: «Ходим в компьютерный клуб». Я не оцениваю, хорошо это или плохо — уход в виртуальный мир. Но спорить с тем, что это происходит, просто бессмысленно. Вопрос только в том, кто подстроится под такой спрос, — говорит Алексей.

Изначально он рассматривал вариант открыть компьютерный клуб самостоятельно, без франшизы. Но позже предприниматели решили, что для первого опыта в новой сфере безопаснее воспользоваться готовой моделью.

Кроме того, на старте нужно было определиться с локацией и собрать команду. Решая первый вопрос, учредители оказались в Сухарево — типичном «спальнике», но неожиданно перспективном для бизнеса.

Дело в том, что для киберклуба подходит далеко не каждое помещение. Нужно учитывать мощность электросети, возможность круглосуточного доступа, вентиляцию, близость к местам с большим трафиком, соседей и даже то, есть ли сверху жилые квартиры.

— Мы точно не собирались бороться с соседями сверху: молодежь может быть эмоциональной, выходить покурить, кому-то это может не понравиться. Поэтому желательно было найти отдельное здание, которое подходит под нужные критерии. На тот момент мы нашли в Минске два таких помещения. Одно — на Богдановича — мы от него отказались, но позже там тоже открылся клуб, второе — здесь, на Скрипникова, 12а. Кстати, администрация Фрунзенского района отнеслась максимально лояльно, все процедуры тут были быстрыми.

В апреле этого года клуб на 180 «квадратов» принял первых игроков. Еще не до конца решился вопрос с увеличением электрической мощности, чтобы можно было докупить компьютеры, но в целом учредители локацией довольны. От подписания договора аренды помещения с голыми стенами до посадки первых гостей прошло ровно четыре месяца, но если брать период от идеи и принятия решения, то более полугода.

— Сухарево устроило нас тем, что это большой спальный район с высокой плотностью населения. Здесь около 130 тыс. жителей, но молодежных развлечений мало. Например, мы живем в «Маяке Минска» и «Минск-Мире» — там любые развлечения в шаговой доступности. Но в том же «Минск-Мире» аренда достаточно высокая — туда мы решили не идти, хотя видим, что сейчас компьютерные клубы там растут как грибы.

Мы рассчитывали, что сможем уйти от сезонности, которая обычно есть у компьютерных клубов в центре: летом молодежь разъезжается, посещаемость падает. Думали, что здесь будем больше работать на жителей самого района. Оказалось, сезонность все равно есть — возможно, не такая выраженная, как в центре, но еще прослеживается зависимость от погоды.

Если раньше в выходные было в два раза больше людей, чем в будни, то сейчас картина выглядит по-другому. Алексей шутит, что это перевернуло его мышление как собственника бизнеса.

— Раньше я думал: лето — это классно, солнце, шашлыки. Сейчас ловишь себя на мысли: как только немного прохладнее, клуб быстрее заполняется. По камерам видно: практически полный зал, стоит еще 12—15 человек, чтобы попасть внутрь, когда прохладно.

Возраст целевой аудитории — от 12 до 45 лет (есть и достаточно возрастные игроки, но это скорее исключение), хотя Алексей и Павел говорят, что больше ориентируются не на школьников, а на более платежеспособный сегмент. В вечерний праймтайм и ночью все пакеты выкупает именно взрослая аудитория.

— Если брать идеального клиента, это, наверное, 19—35 лет. Это основная масса, которая дает нам кассу. За этих людей мы сейчас и боремся.

В целом клиенты приезжают и на самокатах, и на дорогих авто. Казалось бы, у всех сейчас есть компьютер дома, но людям нужны места, куда можно прийти пообщаться, сменить обстановку, качественно отдохнуть. Люди приходят посмотреть спортивную трансляцию, фильм — берут отдельную «випку», но PlayStation могут даже не включить.

Чаще приходят парни, иногда с девушками или женами, но как-то одна айтишница провела в клубе около 22 часов: девушка оказалась игроком высокого уровня в своей игре.

— Админами у нас работают молодые люди. Если надо, отпускаем их на учебу, идем навстречу. Говорите, зумеры не хотят работать? Может, не во всех сферах, у меня в логистику тоже молодежь идти не хочет. А вот эта тема им интересна, как они говорят, «есть вайб», — улыбается Алексей. — Многие наши ребята до этого работали в общепите, поэтому умеют предложить дополнительные услуги. Сюда хотели прийти два человека из IT-сферы, но я отказал: ребята из общепита умеют общаться с людьми, продавать — и выигрывают конкуренцию.

«Пришлось торговаться за каждую копейку»

За вход во франшизу CyberX пришлось заплатить 1,1 млн российских рублей (около 38 тыс. белорусских рублей по нынешнему курсу) паушального взноса — это разовый платеж за право работать под брендом и получить готовую бизнес-модель. Кроме того, владельцы каждый месяц должны перечислять франшизе 6% от выручки в виде роялти.

— Это дороже, чем открывать самостоятельно, но запуск одиночного ноунейм-клуба — огромный риск.

Купили франшизу и открыли свое дело? Расскажите, как все прошло: сколько вложили, с какими сложностями столкнулись и оправдались ли ожидания. Пишите нам в чат-бот — расскажем вашу историю.

Франшиза дала не только название и готовую бизнес-модель, но и подробно контролировала запуск — от дизайна помещения до выбора материалов. Требования доходили до мелочей: например, обычные пластиковые плинтусы использовать не разрешили.

— Поставить можно было обычные, бюджетные, но нам не разрешили. Из-за этого у нас была задержка почти на две недели. Краска тоже подбиралась строго по брендбуку. Сейчас смотрим и понимаем: хорошо, что они настояли и мы сделали это.

Казалось бы, можно было без этого дерева, без этой декоративной плитки. Человек же пришел играть — ему компьютер нужен. Но франшиза смотрит на это иначе. Когда человек заходит, он должен получить определенное впечатление. Вот эти граффити, например, рисуют художники вручную. Одна такая работа — почти $500, у нас их восемь.

Помимо контроля за ремонтом, франшиза помогала с закупками и маркетингом. Бо́льшую часть мебели для клуба привезли из Москвы целой фурой: компьютерные столы, диваны, стулья. Технику закупали уже в Беларуси, часть оборудования взяли в лизинг. Команда бренда также помогает с продвижением и контентом для соцсетей.

Но готовая модель не означала, что запуск обойдется по смете. Изначально предприниматели рассчитывали вложить около 520 тыс. рублей, однако в итоге расходы выросли более чем до 650 тыс.

Если учитывать лизинговые платежи, сумма приближается к 730 тыс. рублей.

Главной статьей расходов стали игровые места — на них ушло около половины бюджета. Одно место под ключ — компьютер, периферия, стол и кресло — обходится примерно в 10 тыс. рублей и более.

— Экономить на этом в 2026 году значит сразу закрыться, — считают владельцы.

При закупке оборудования предприниматели попали на рост цен: в конце 2025 года подорожали оперативная память и серверное оборудование. Поэтому вместо запланированного 41 компьютера клуб пока открылся с 32 игровыми местами.

Сильно выше ожиданий оказалась и стоимость ремонта. Потратиться пришлось, помимо прочего, на кондиционирование, вентиляцию и увеличение мощности электросети.

— Очень неожиданно дорогим вышел ремонт. Просто очень неожиданно и очень дорого. Мы планировали потратить на него процентов на 30—40 меньше. Если бы не лизинг, мы бы сейчас уже давно были в плюсе, потихонечку отбивали бы свои деньги. А так с учетом лизинга работаем на нулевой отметке. Но, с другой стороны, своих денег на старте положили меньше. Понимаем, что, как только в декабре лизинг закончится, мы выдохнем.

Предприниматели говорят, что даже при наличии франшизы многое зависит от самого собственника. На старте пришлось постоянно контролировать расходы, искать подрядчиков и торговаться.

— За каждую копейку приходится торговаться — начиная от системы вентиляции и заканчивая ремонтом. Тебя могут оценить по внешнему виду и сразу назвать первый ценник: вдруг получится? — говорит Павел.

Например, в финансовой модели на вентиляцию и кондиционирование закладывали около $3—5 тыс. в эквиваленте — первый счет только за кондиционирование составил $15 тыс.

В итоге сэкономить удалось в основном за счет собственного участия: предприниматели сами собирали мебель, контролировали работы и искали варианты дешевле.

— В какой-то момент денег уже катастрофически не хватало. Появлялись расходы, которые мы не закладывали. Поэтому приезжали сюда с инструментами, с тряпками и делали сами. И неважно, насколько ты большой бизнесмен: если ты здесь ни одного гвоздя не забил, ты никогда не будешь так дорожить этим проектом, — считает Алексей.

При этом полностью избежать дополнительных расходов не получилось. По словам предпринимателей, при запуске нового бизнеса всегда стоит закладывать запас.

— Как бы тщательно ты ни считал на старте, все равно нужно иметь запас — минимум процентов 30.

Средний чек — 17 рублей, но могут потратить и 500

Сейчас средний чек в клубе составляет около 17 рублей. При этом бывают компании, которые за несколько часов ночью оставляют по 400—500 рублей.

— Если говорить только про компьютеры и продажу игрового времени, это примерно 70% чека. Может, даже чуть меньше. Остальные 30% приносит внутренний сервис: бар, кухня и аренда кальянов. Если бы не было этого, нам, наверное, было бы намного тяжелее. Но многое зависит от администраторов: как они предлагают гостям дополнительные услуги. Люди ведь приходят в первую очередь играть, но какие-то сопутствующие вещи тоже хорошо работают.

Нам выгоднее, чтобы человек перекусил здесь. Если он уйдет домой, в клуб он может уже и не вернуться.

Предприниматели считают, что в таком бизнесе сложно конкурировать только за счет цены на игровое время. Они пробовали привлекать клиентов скидками, но поняли, что это не главный фактор.

— У нас была скидка 30%, и особой погоды она не сделала. Убрали скидку — тоже особо ничего не изменилось. В какой-то момент мы поняли: наша цена за игру не настолько большая, чтобы скидка как-то сильно влияла на решение. У человека либо есть время прийти, либо нет.

Предприниматели признаются: сразу после открытия очередь из клиентов не появилась, даже несмотря на бесплатную тестовую неделю. Нужно было время, чтобы люди узнали о клубе, попробовали его и начали приходить снова.

— Мне сказали, что от четырех до шести месяцев люди только запоминают, что вы здесь есть, и то они еще не ходят. Они просто знают, что вы здесь есть. Многие бизнесы на старте прогорают, потому что думают: открылся — и сразу пошел поток. Так не бывает. Это скорее исключение.

Первые месяцы владельцы активно привлекали клиентов: запускали акции, размещали рекламу в районе и делали ставку на сарафанное радио. На первых порах даже было опасение, что люди зайдут, увидят новый клуб с ремонтом и решат, что цены им не по карману.

— Мы поначалу боялись, что человек зайдет, подумает: «Дорого», — и уйдет. Поэтому на двери сразу разместили тарифы, акции. Хотели показать: ребята, это не пафосное место, это доступно. Ты живешь в Сухарево — почему ты не можешь получить такое же качество, как жители новых районов? Тебе не нужно ехать в центр, тратить время и деньги на дорогу.

«Главный вопрос — когда все это окупится»

Сейчас предприниматели уже не сомневаются, что проект сможет окупиться. Главный вопрос на старте был другой — сколько времени это займет. Пока загрузка находится на уровне 20—30% в будние дни и около 40—50% в выходные. Ежемесячно проекту необходимо покрывать около 25 тыс. рублей постоянных расходов. Плановый срок окупаемости, который закладывали владельцы, — два года.

— Мы изначально верили, что это будет работать. Вопрос был только в сроках окупаемости. Сейчас видим, что финансовая модель примерно совпадает с тем, что мы считали.

В будущем предприниматели рассматривают открытие второго клуба, но многое зависит не только от денег.

— Самое главное — это локация и персонал. Локация — как палку в землю посадить. Можно взять самый лучший росток и посадить его в песок, и он зачахнет. А если попасть в хорошую почву, он будет расти. С клубами примерно так же: можно сделать отличный проект, но, если место не то, будет тяжело.

Среди возможных рисков предприниматели называют не столько конкуренцию, сколько технические сбои, от которых напрямую зависит работа клуба.

— Если пропадет интернет, мы фактически остановимся. Кроме того, бизнес сильно зависит от внешних факторов: работы серверов, доступа к играм и цифровых сервисов. Еще важно, чтобы сохранялась платежеспособность аудитории.

Конкуренции именно в своем сегменте Алексей и Павел пока не боятся. По их мнению, рядом могут появляться клубы другого уровня, но напрямую конкурировать с их форматом будет сложно.

— Если открыть дешевый клуб, там всегда найдется свой клиент. Но наш сегмент — это люди, которые готовы платить за комфорт. Мы не хотим забирать всех подряд, наша задача — собрать свою аудиторию.

Отдельно предприниматели советуют тем, кто только думает о первом бизнесе, не переоценивать свои силы. По их словам, франшиза может стать хорошим стартом в незнакомой сфере, но не заменяет собственную проверку цифр.

— Франшиза помогает обойти многие ошибки, которые ты мог бы совершить сам. Тебе дают опыт людей, которые уже прошли этот путь: какие будут расходы, какие сроки, где могут быть проблемы. Но слепо доверять тоже нельзя. Все равно нужно считать самому, критически смотреть на цифры и понимать риски. Золотых гор нигде нет.

Что советуют бизнесмены, исходя из опыта открытия клуба

Не экономьте на инфраструктуре (ремонте): «духота» убьет клуб быстрее, чем слабые видеокарты.

Тщательно отбирайте админов: они лицо вашего бизнеса.

Инвестируйте в комфорт игрового места (столы, кресла, периферия): геймер проводит в этой зоне часы, ему должно быть идеально удобно.

Еще один вывод, который сделали предприниматели: компьютерный клуб — это не история про пассивный доход.

— Нельзя просто вложить деньги, нанять управляющего и ждать дивидендов. Точно не в первый год. Бизнес требует постоянного участия. Если перестать заниматься процессом, все начинает постепенно разваливаться.

Одна из главных ошибок начинающих предпринимателей — открываться на последние деньги в надежде, что проект быстро начнет приносить прибыль.

— Нельзя заходить в бизнес без запаса прочности. Бывает ощущение: вот он, счастливый билет, сейчас откроемся — и все заработает. Но такого почти не бывает.

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