Зачем на лобовом стекле автомобиля черные точки? 1 7.08.2026, 12:49

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иллюстративное фото

Об этом мало кто знает.

Черные точки или сплошная темная полоса по краю лобового стекла, известные как фриты, нужны не только для внешнего вида. Они защищают уретановый клей от солнца и помогают контролировать температуру стекла.

Сайт OBOZ.UA рассказывает, что многие водители лишь недавно обратили внимание на фриты, расположенные рядом с эмалированной планкой. Этот малозаметный элемент играет важную роль в безопасности и комфорте вождения.

Одна из основных функций фритов — защита уретанового клея, с помощью которого лобовое стекло крепится к кузову. Черная эмаль предотвращает воздействие ультрафиолетовых лучей, которые со временем могут повредить герметик, привести к его разрушению и даже появлению трещин.

Помимо защиты клея, черные точки помогают равномерно распределять температуру лобового стекла. По словам специалистов, точечная матрица уменьшает эффект «линзирования» — оптического искажения, из-за которого прямые линии могут казаться искривленными вследствие неравномерного нагрева.

Лучше всего эта особенность проявляется в жаркую или холодную погоду. Поэтому в современных автомобилях фриты часто наносят в зоне за зеркалом заднего вида, где они помогают блокировать солнечный свет между солнцезащитными козырьками.

Черные пятнышки выполняют не только практическую, но и эстетическую функцию. Постепенный переход от темной полосы к прозрачному стеклу делает дизайн более плавным и приятным для глаза.

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