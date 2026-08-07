Украина опередила Россию в войне беспилотников на два года
- 7.08.2026, 13:26
- 1,302
Путин пытается догнать украинские военные технологии.
Россия впервые формирует отдельную структуру для управления беспилотными системами — спустя почти два года после того, как Украина стала первой страной в мире, создавшей полноценный род войск, специализирующийся на дронах, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Президент Путин 5 августа объявил о масштабной перестройке военного командования. Одним из ключевых решений стало создание Войск беспилотных систем, которые должны объединить разработку, производство и применение дронов в российской армии.
Командующим нового подразделения назначен генерал-полковник Денис Лямин. По словам Путина, он является «одним из самых квалифицированных специалистов» для руководства этим направлением.
Российский лидер заявил, что изменения связаны с необходимостью адаптироваться к опыту войны против Украины. «Мы продолжаем совершенствовать структуру Министерства обороны с учетом потребностей и опыта специальной военной операции», — сказал Путин на совещании в Кремле.
Однако создание нового рода войск выглядит как попытка догнать украинские разработки. Киев сформировал Силы беспилотных систем еще в 2024 году, став первым государством, официально выделившим дроны в отдельное военное направление.
Именно массовое применение беспилотников позволило Украине наносить удары по объектам глубоко на территории России, включая нефтеперерабатывающие заводы и энергетическую инфраструктуру.
Российская армия активно использовала дроны еще с начала войны, включая иранские «Шахед» и их российские аналоги «Герань», однако до сих пор управление беспилотными системами оставалось распределенным между разными структурами.
Одновременно Москва меняет командование на фоне подготовки возможного нового наступления в Донецкой области. Российское Минобороны утверждает, что может установить полный контроль над регионом к концу 2026 года, однако некоторые военные чиновники считают более реалистичным сроком 2027 год.