Лукашенко: Уже достукались до того, что нет ни лука, ни картофеля, ни свеклы

Лукашенко: Уже достукались до того, что нет ни лука, ни картофеля, ни свеклы15
- 7.08.2026, 13:38
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Диктатор подвел итоги своего правления.
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Вилейский район 7 августа высказался о ситуации с нехваткой картофеля в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
Как показал мониторинг Вилейского района, который был проведен администрацией диктатора, в отдельных автолавках не было яблок, картофеля, свеклы и лука. Вместе с тем со стороны покупателей запрос был.
– Уже достукались в деревне до того, что нет ни лука, ни картофеля, ни свеклы, - заявил узурпатор.
Диктатор также напомнил о ситуации с нехваткой картофеля, сложившейся в 2025 году:
– Все помнят прошлогоднюю ситуацию с нехваткой картофеля и заоблачными ценами на него? Сейчас с учетом сезонности данные вопросы не так актуальны, но зима не за горами.