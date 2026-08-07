закрыть
15 августа 2026, суббота, 3:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко: Уже достукались до того, что нет ни лука, ни картофеля, ни свеклы

15
  • 7.08.2026, 13:38
  • 10,336
Лукашенко: Уже достукались до того, что нет ни лука, ни картофеля, ни свеклы

Диктатор подвел итоги своего правления.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Вилейский район 7 августа высказался о ситуации с нехваткой картофеля в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

Как показал мониторинг Вилейского района, который был проведен администрацией диктатора, в отдельных автолавках не было яблок, картофеля, свеклы и лука. Вместе с тем со стороны покупателей запрос был.

– Уже достукались в деревне до того, что нет ни лука, ни картофеля, ни свеклы, - заявил узурпатор.

Диктатор также напомнил о ситуации с нехваткой картофеля, сложившейся в 2025 году:

– Все помнят прошлогоднюю ситуацию с нехваткой картофеля и заоблачными ценами на него? Сейчас с учетом сезонности данные вопросы не так актуальны, но зима не за горами.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук