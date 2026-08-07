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FT: В расширении Евросоюза наступил момент «сейчас или никогда»

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  • 7.08.2026, 14:13
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FT: В расширении Евросоюза наступил момент «сейчас или никогда»

ЕС поставлен перед выбором.

Евросоюз поставлен перед выбором — расширяться сейчас или отложить прием новых членов, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в странах-кандидатах и среди чиновников ЕС в статье под названием «Сейчас или никогда». Серьезно ли ЕС относится к принятию новых членов?»

Давление на Брюссель усилилось на фоне того, что за 13 лет в ЕС не вступило ни одной страны. В данный момент в очереди на вступление — Черногория, Украина, Молдавия, Албания, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Косово. FT пишет, что лидирует Черногория: она завершила больше половины реформ, ЕС начал готовить законодательство о ее вступлении и заложил деньги в бюджет. Украина и Молдова начали переговоры.

По данным газеты, кандидаты сомневаются, что обещания Брюсселя реальны, при этом внутри ЕС нет согласия: одни страны за прием новых членов, другие опасаются, что союз не выдержит этого.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что вопрос расширения больше в не экономике, а в безопасности. «Речь идет о том, как европейцы могут работать вместе в новых реалиях», — сказала она.

По ее словам, цель — создать Европу, способную конкурировать с другими мировыми державами.

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