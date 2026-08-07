Леонардо Ди Каприо и жена Безоса запускают совместный проект 3 7.08.2026, 14:57

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Лорен Санчес Безос и Леонардо Ди Каприо

Голливудского актера и избранницу одного из самых богатых людей в мире объединила любовь к флоре и фауне.

Самая неожиданная коллаборация сезона: как пишет Vanity Fair, Леонардо Ди Каприо и Лорен Санчес Безос запускают совместный проект.

Работа жены создателя Amazon Джеффа Безоса и актера будет направлена на развитие благотворительного проекта Phoenix Species Project. Как сообщают источники, он будет посвящен спасению исчезающих видов растений и животных – всего звезды хотят восстановить популяции 100 видов из 30 стран.

Известно, что инициаторы выделили на свое дело $200 млн, и эта сумма, по их словам, будет расти. Ди Каприо и Безос верят, что средств хватит не только на разведение редких видов и подвидов, но и на восстановление их среды обитания, борьбу с чужеродными видами и поддержку местных сообществ.

Новые партнеры в восторге друг от друга и уверены в том, что принесут пользу миру. Тем более, что Ди Каприо знает толк в филантропической деятельности: около 30 лет актер борется за защиту природы, редких видов животных и говорит об изменении климата.

Звезда «Титаника» направил на эти цели десятки миллионов долларов и поддержал множество экологических инициатив.

Что касается Лорен Санчес, сегодня бывшая ведущая и журналист, будучи вице-председателем фонда Bezos Earth Fund, жертвует миллионы долларов на защиту природы, помощь бездомным и развитие экологичной моды.

Последнее – явная страсть жены Безоса: не зря она уговорила мужа стать главным спонсором Met Gala 2026. Кстати, образ Санчес на балу вызвал бурные обсуждения в сети: откровенное платье Schiaparelli стало отсылкой к скандальному “Портрету мадам Х» Джона Сингера Сарджента.

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