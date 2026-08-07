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В Брянске раздался взрыв, над городом поднялся столб черного дыма

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  • 7.08.2026, 15:10
  • 4,752
В Брянске раздался взрыв, над городом поднялся столб черного дыма
фото из сети

Появилась информация о пожаре на складах.

Днем 7 августа в российском Брянске прогремел взрыв. Над городом поднялся столб черного дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Жители Брянска сообщают о взрыве и столбе черного дыма над городом. Информации о причинах и последствиях взрыва пока нет.

фото из сети
фото из сети

В то же время в сети сообщают, что пожар пылает в районе складов и Брянской таможни.

Напомним, днем 7 августа в оккупированной Ялте были слышны звуки стрельбы. По словам очевидцев, местный порт атаковали морские дроны.

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