Newsweek: Путин оказался перед сложным выбором 1 7.08.2026, 15:39

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Часики тикают.

Владимир Путин накануне выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года, оказался перед дилеммой, несмотря на то, что его партия «Единая Россия» вряд ли проиграет. Об этом говорится в материале Newsweek, опубликованном 6 августа.

Издание указало, что беспокойство главы Кремля связано с успехами Украины на фронте, украинскими ударами вглубь территории РФ и последствиями, с которыми после них сталкивается страна-агрессор. Newsweek отметило, что «предвыборные часики» для Кремля неумолимо тикают, ведь все эти факторы все сильнее влияют на внутреннюю ситуацию в РФ, заставляя Кремль балансировать между войной и внутренней стабильностью.

По данным Newsweek, удары по нефтеперерабатывающим заводам, энергетической инфраструктуре и логистическим объектам привели к дефициту топлива, сокращению экспорта нефтепродуктов и росту цен. Производство бензина летом оказалось примерно на треть ниже прошлогоднего уровня, во многих регионах наблюдается дефицит топлива. Центробанк снизил прогноз роста ВВП на 2026 год с 1% до 0%, что повысило прогноз инфляции до 6–7%. Дополнительную нагрузку создают повышение НДС и ужесточение налоговой политики, говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что повлиять на ситуацию в данной обстановке может разве что мобилизация в РФ. Поэтому Путин оказался перед сложным выбором: объявить новую волну мобилизации в ряды армии оккупантов или и дальше скрывать реальные последствия войны от общества.

По мнению автора публикации, массовая мобилизация могла бы компенсировать потери россиян на фронте, однако власть избегает этого шага перед выборами из-за риска всеобщего недовольства среди россиян. Опросы показывают, что все больше россиян негативно оценивают состояние экономики и уровень жизни.

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