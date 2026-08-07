Лукашенко собрал две «батальонно-тактические группы» из провинившихся чиновников 11 7.08.2026, 15:13

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Диктатор потребовал отправить их в поля «именем революции».

Александр Лукашенко заявил, что из «нерадивых чиновников и специалистов» собрали две группы общей численностью около 500 человек, которые он сам назвал «батальонно-тактическими». Теперь он предложил привлечь их к работам на запущенных сельхозземлях Минской области и потребовал к следующему году вернуть все поля региона в севооборот.

Во время поездки в Вилейский район, осматривая Минскую область с вертолета, Лукашенко раскритиковал состояние части сельхозугодий и заявил, что некоторые поля зарастают сорняками и фактически исключены из севооборота.

«Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все! Что хотите там делайте. Кого хотите привлекайте», — потребовал он у своих чиновников.

В качестве дополнительной рабочей силы Лукашенко предложил использовать людей, которых власти ранее решили направлять на военные сборы за различные провинности и плохую работу.

«Возьмите эти две батальонно-тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь? Сейчас их около 500 человек. Я их называю — две батальонно-тактические группы», — сказал Лукашенко.

Именно этих провинившихся, по его мнению, нужно бросить на приведение сельхозземель в порядок.

«Пожалуйста, заставьте их здесь работать именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг, вы увидите то, что я вам сказал», — заявил диктатор.

Напомним, в июле Лукашенко дал указание проштрафившихся во время уборочной отправлять на военные сборы. В каждом районе страны председатель райисполкома вместе с военкомом и руководителями хозяйств должны составить списки «нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев».

К началу августа такие (перечни уже начали формировать в регионах https://charter97.org/ru/news/2026/7/25/692389/). Глава Гродненской области Юрий Караев говорил, что там набралось «пару-тройку десятков» человек, которых могут отправить на военные сборы. По его словам, речь шла о тех, кто во время уборочной пытался «или нажиться, или какие-то еще свои вопросы решить».

В Могилевской области военкомы уже посетили более 100 сельхозорганизаций региона и составили список из порядка 40 потенциальных кандидатов с высокими шансами попасть в армию. Такую цифру озвучили в эфире провластного телеканала СТВ.

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