Виктор Бабарико решил заняться бизнесом 14 7.08.2026, 13:57

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Виктор Бабарико

Фото: svaboda.org

Он уже открыл компанию в Германии.

Экс-претендент на выборах-2020 Виктор Бабарико устраивает свою жизнь на свободе. В интервью «Польскому радио» он сообщил, что решил заняться в Германии бизнесом.

— Я сейчас нахожусь в Германии, живу в Берлине и иногда называю себя вип-эмигрантом, поскольку какие-то процедуры и, наверное, какие-то возможности, которые появились благодаря прямому приглашению правительства Германии, а также предоставление мне беженства или убежища со стороны Германии неким образом, конечно же, помогают, и очень хорошо помогают белорусы Берлина, которые здесь есть.

Очень хорошо был поставлен прием, обеспечение, прохождение медицинского осмотра, предоставление медицинских услуг. На сегодняшний момент практически решены все вопросы по документам, то есть у меня есть паспорт иностранца для путешествий, у меня есть немецкое ID, у меня есть страховка немецкая, я зарегистрирован в джоб-центре и получаю пособие. Бытовые вопросы решены.

Я, наконец, решил проблему с пониманием того, чем буду заниматься с точки зрения своего жизнеобеспечения. Одна из основных частей моей жизни будет посвящена бизнесу. Я зарегистрировал компанию в Германии, сформировал понимание комплекса услуг, которые эта компания будет оказывать. Уже веду переговоры о заключении контрактов. Общее направление — это консалтинг и трансформация людей и компаний в AI Native Life и AI Native Company.

Я очень хочу вернуться в Беларусь. Соответственно, я хочу жить в Беларуси, я хочу работать в Беларуси, я хочу приносить пользу, в первую очередь, конечно, в Беларуси. Поэтому при любой возможности, и даже в том числе и в рамках того, чем я буду заниматься, один из самых главных приоритетов — может ли это быть полезно белорусам, – сказал Бабарико.

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