Пятый российский маркетплейс отказался отвечать за утрату товаров при ударах БПЛА 3 7.08.2026, 13:52

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Также маркетплейсы не будут выплачивать компенсации в случае «иных чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств».

Российские маркетплейсы продолжают освобождать себя от ответственности за утрату товаров при ударах беспилотников по складам. «Магнит Маркет», принадлежащий продуктовому ритейлеру «Магнит», с 1 августа добавил в агентский договор пункт, по которому площадка не несет ответственности за утрату, недостачу, повреждения или порчу товаров, если они вызваны обстоятельствами непреодолимой силы, обратило внимание издание «Верстка». К последним в документе отнесены военные, боевые, оборонительные или контртеррористические действия.

Также маркетплейс не будет выплачивать компенсации в случае «иных чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, не зависящих от воли сторон». При этом нарушением обязательств не будут считаться действия работников площадки и экстренных служб по «перемещению или уничтожению товаров», если это необходимо «для предотвращения большего ущерба». «Магнит Маркет» стал пятым российским маркетплейсов, снявшим с себя ответственность за последствия ударов по своим объектам. До этого аналогичным образом изменили условия оферты Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали бить по логистической инфраструктуре Wildberries 18 июля. По состоянию на начало августа площадь атакованных складов превысила 1,5 млн кв. метров, что составляет 27% от всех складских мощностей маркетплейса, подсчитывала «Верстка». Всего под удар попали порядка 20 логистических центров, в том числе в Электростали, Краснодаре, Невинномысске, Воронеже и Санкт-Петербурге. Сгорели из них не менее 14.

Прямые убытки Wildberries от атак могут превышать от 100 до 200 млрд руб., говорили источники The Bell на рынке электронной коммерции. В свою очередь, согласно подсчету агентства Data Insight, потенциальные потери селлеров на маркетплейсе могли достичь 279 млрд руб.

С 7 августа Wildberries предложил продавцам страховать товары от повреждения или утраты из-за терактов, диверсий и атак беспилотников. Максимальный размер компенсации составит 50 тыс. руб., но не более 100 тыс. руб. для каждого страхового случая. Страховка при этом покрывает только периоды доставки товара, его хранения в пункте выдачи и возврата. Хранение на складе в обновленных правилах не упоминается. В свою очередь тарифы на страхование вырастут до 1,96–5,6% от стоимости товара в зависимости от категории.

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