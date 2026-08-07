Лепс отказался ехать в оккупированный Крым

Лепс отказался ехать в оккупированный Крым23
- 7.08.2026, 13:33
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Z-певец заявил, что «там опасно для жизни».
Z-певец Григорий Лепс, который открыто поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины, отменил запланированные концерты в оккупированном Крыму, объяснив решение действующими ограничениями электроснабжения и сложной ситуацией в регионе.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает Dialog.UA.
Выступления были намечены на 11 и 12 августа в Феодосии и Ялте, но концерты не состоятся и перенесены. Путинист посоветовал возвращать билеты в местах их приобретения и выразил надежду на встречу со зрителями через год.
В марте 2025 года СБУ сообщила о подозрении Григорию Лепсверидзе, более известному под сценическим именем Лепс, собрав соответствующую доказательную базу.
В частности, после одного из своих концертов летом 2023 года Z-певец публично пообещал выплачивать по 1 млн руб. за каждый уничтоженный танк ВСУ. Также он неоднократно передавал армии РФ так называемую «гуманитарную помощь», в которую входили бронежилеты, комплекты нательного белья и продукты питания. Об этом Лепс рассказывал в своих интервью.
В последние недели жители временно оккупированного Крыма регулярно сталкиваются с масштабными отключениями электроэнергии. Подконтрольные РФ власти полуострова объясняют происходящее «технологическими сбоями» и перегрузкой электросетей. В то же время ряд экспертов связывает продолжительные блэкауты с повреждением объектов энергетической инфраструктуры, возникшим после систематических ударов Сил обороны Украины.