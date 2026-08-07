Лепс отказался ехать в оккупированный Крым 23 7.08.2026, 13:33

13,074

Григорий Лепс

Z-певец заявил, что «там опасно для жизни».

Z-певец Григорий Лепс, который открыто поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины, отменил запланированные концерты в оккупированном Крыму, объяснив решение действующими ограничениями электроснабжения и сложной ситуацией в регионе.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает Dialog.UA.

Выступления были намечены на 11 и 12 августа в Феодосии и Ялте, но концерты не состоятся и перенесены. Путинист посоветовал возвращать билеты в местах их приобретения и выразил надежду на встречу со зрителями через год.

В марте 2025 года СБУ сообщила о подозрении Григорию Лепсверидзе, более известному под сценическим именем Лепс, собрав соответствующую доказательную базу.

В частности, после одного из своих концертов летом 2023 года Z-певец публично пообещал выплачивать по 1 млн руб. за каждый уничтоженный танк ВСУ. Также он неоднократно передавал армии РФ так называемую «гуманитарную помощь», в которую входили бронежилеты, комплекты нательного белья и продукты питания. Об этом Лепс рассказывал в своих интервью.

В последние недели жители временно оккупированного Крыма регулярно сталкиваются с масштабными отключениями электроэнергии. Подконтрольные РФ власти полуострова объясняют происходящее «технологическими сбоями» и перегрузкой электросетей. В то же время ряд экспертов связывает продолжительные блэкауты с повреждением объектов энергетической инфраструктуры, возникшим после систематических ударов Сил обороны Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com