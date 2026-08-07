Как подросток из Минска решил рискнуть — и покорил Алису Селезневу 11 7.08.2026, 15:15

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О ней мечтали все советские мальчишки, но лишь белорус повел себя решительно.

Весна 1985 года взрослым белорусам могла запомниться приходом к власти Михаила Горбачева: запущенные им реформы сильно изменили обстановку в СССР и в итоге помогли нашей стране стать независимой. Ну а детям она точно запомнилась премьерой культового фильма «Гостья из будущего». Наталья Гусева, исполнившая в нем главную роль Алисы Селезневой, очаровала всех советских подростков. Один из них, из Минска, твердо решил стать ее мужем — и пошел на риск. Сегодня его действия в отношении девушки назвали бы неприемлемыми, нарушением личных границ, сталкингом, но в те времена такое считали романтичным, и парню удалось добиться своего, пишет «Зеркало».

Как «Гостья из будущего» стала легендой

Теперешним детям феномен «Гостьи из будущего» не понять. Никаких спецэффектов там не было, снят фильм был просто и даже небрежно: действие происходило в конце XXI века, но в уличные кадры то и дело попадали реальные авто 80-х. Однако среди советских зрителей, не избалованных фантастикой для детей и подростков, пятисерийная картина имела невероятный успех.

Поставил ее режиссер Павел Арсенов по мотивам повести популярного писателя-фантаста Кира Булычева «Сто лет тому вперед». В произведении рассказывалось, как школьник Коля Герасимов попадает в будущее и сталкивается с двумя космическими пиратами. Те охотятся за миелофоном — аппаратом для чтения мыслей. Коля спасает миелофон и возвращается в прошлое, в свой 1984 год, а за ним спешат пираты и девочка Алиса Селезнева, у которой и был украден миелофон.

Обложка коллекционного DVD-издания 2006 года. Фото: Киностудия имени Горького, Twister, JRC Video, oblozhki.net, ru.wikipedia.org

«Очень было важно, чтобы «девочка из будущего», одетая в обычную школьную форму, отличалась как-то от сегодняшних школьниц. Помните, как ребята говорят в фильме о ней? «Смотрит-то как! Не по-нашему». Таким необычным и было выражение глаз ученицы 5-го класса одной из московских школ Наташи Гусевой», — рассказывал Арсенов о выборе исполнительницы на главную роль.

Харизма Гусевой, удачная игра других популярных актеров (роли пиратов сыграли такие звезды тех лет, как Вячеслав Невинный и Михаил Кононов), закрученный сюжет, песня Евгения Крылатова «Прекрасное далеко» на стихи Юрия Энтина, прозвучавшая в финале и ставшая хитом, — все это сделало фильм культовым.

Наталья Гусева в роли Алисы Селезневой во время съемок фильма «Гостья из будущего». Фото: Mos.ru, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Картина сразу произвела фурор, и, как вспоминал Арсенов, после выхода съемочная группа получила около 100 тысяч писем от зрителей. Кир Булычев приводил типичный пример: «Я учусь в шестом классе, я люблю Ваше творчество… Мне нужен телефон Наташи Гусевой. Если вы не верите в серьезность моих намерений, я могу жениться».

Для большинства это были лишь витания в облаках. Но один подросток, беларус Денис Мурашкевич, заявил друзьям: я, мол, на ней женюсь, — и решил действовать. Однако Наталья жила в Москве, он — в Минске. Делу помог случай, которого Денис ждал два года, а также изобретательность и находчивость юноши.

Привидение из ящика

Гусева тогда еще снималась и для того и приехала в Минск. В 1987-м на экраны вышел фильм «Лиловый шар» — продолжение «Гостьи», опять экранизация Булычева, где Наталья вновь играла Алису. Но успех повторить не получилось. В тот же год на киностудии «Беларусьфильм» стали снимать фильм «Воля вселенной» — на главную роль пригласили Гусеву. Ей тогда было 15 лет, и на съемки она приехала с бабушкой, остановившись в гостинице «Минск», что на теперешней площади Независимости.

Невероятной популярности юная девушка была вовсе не рада. Наташе приходилось ходить по улицам, низко наклонив голову, чтобы в ней не опознали Алису Селезневу, — из-за этого испортилась осанка. В месяц школьнице приходило по 6−8 тысяч писем. Когда стало известно, что Наташа увлекается насекомыми, ей начали массово присылать засушенных жучков и паучков.

Наталья Гусева в роли Алисы Селезневой во время съемок фильма «Гостья из будущего». Фото: Mos.ru, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

О приезде объекта своих мечтаний в Минск Денис Мурашкевич — ему тогда было около 17 лет, он учился в медучилище — узнал из заметки в газете. Он позвонил в киностудию — и там ему неожиданно выложили, где и с кем проживает актриса. Тогда у парня родился хитрый план: спрятаться в коробке из-под телевизора (тогда они были очень большими), которую его друзья, надев спецовки, под видом посылки доставят в гостиничный номер Натальи. Дальше — действовать по обстановке.

Рано утром в день икс Денис выпросил в ГУМе нужную коробку и влез в нее вместе с цветами. Друзья притащили ее на Главпочтамт и сымитировали оформление как у посылки, с надписью, что это подарок актрисе от поклонников.

«Коробка из-под телевизора «Горизонт» была предварительно усилена внутри куском толстой фанеры. <…> Прибыв в гостиницу, мы спокойно (вот она, сила спецовок) пронесли коробку мимо охраны прямо на ресепшен. Там я уточнил, в каком номере проживает Наталья Гусева, и попросил номер телефона комнаты. Заполучив номер, я услышал «Алло», произнесенное до боли знакомым по фильму голосом. Буднично сообщил «подопытной», что ее беспокоят с Главпочтамта, на ее имя получена посылка, которую сейчас и доставят в гостиницу. Уверенный стук в дверь. Мы пронесли огромную коробку мимо опешившей Гусевой, и я достал из кармана отпечатанную на машинке ведомость: «Распишитесь здесь!» Наталья безропотно расписалась. Мы ушли», — рассказывал минчанин Дмитрий Нестюк, друг Мурашкевича.

Денис Мурашкевич. Фото: krug.com.by

Последующие события он узнал со слов Дениса. После ухода ребят Наташа ходила по номеру, размышляя вслух, что может быть в посылке, и решила не открывать ее сама, а дождаться бабушку с завтрака. Это не входило в планы Дениса. Тот решил, что надо не терять времени и вылезать прямо сейчас. Хитрый подросток сидел в ящике в одном нижнем белье из расчета, что так его сразу не выгонят из номера на холод (дело было осенью). Друзья лишь накрыли его простыней. Поэтому «восставший» из коробки парень ростом метр девяносто, в простыне и с цветами в руках, напоминал привидение.

«Откинув простыню, Денис понял, что эффект слегка вышел из-под контроля, поскольку глаза Натальи Гусевой, и так сами по себе немаленькие, напоминали глаза лемура. Да и дыхание было подозрительно учащенным, что Денис как будущий фельдшер сразу оценил и понял, что пора выводить девушку из ступора — обморок отнюдь не входил в его план. Правда, перед этим он успел выдрать у потерявшей всякую волю пациентки ее полный домашний адрес и телефон!» — рассказывал Нестюк.

Когда Денис приводил Наталью в чувство, вернулась бабушка. Раздетого юного нахала действительно не выгнали, а накормили пряниками и напоили чаем. За время разговора Денис, оказавшийся человеком с чувством юмора, зарекомендовал себя с лучшей стороны. Так все и завертелось.

Свадьба, развод и новый брак

После знакомства юноша и девушка начали встречаться, но часто ссорились. Перед тем как Мурашкевича забрали в армию, они расстались. В 1989-м Гусева поступила в Московский институт тонкой химической технологии на отделение «биотехнология». Ей предлагали сниматься в кино и дальше, например, сыграть главную роль в фильме «Авария — дочь мента». Однако по сценарию героиню насиловали, и сам сюжет о противостоянии милиционера и неформалов был довольно жестким. Наталья отказалась, посчитав, что такой ролью разрушит образ Алисы Селезневой. Да и карьера в кино ее не прельщала — девушка хотела жить спокойной жизнью и заниматься наукой.

Наталья Гусева и Денис Мурашкевич с дочкой. Коллаж: kulturologia.ru

Вернувшись из армии, Денис попытался начать все сначала. Однако мама Гусевой, которая была против их отношений, солгала ему, что дочь давно вышла замуж. Тем не менее вскоре в одной из газет написали, что Наталья все еще свободна, и Денис возобновил ухаживания. В 1993-м пара поженилась. Три года спустя у них родилась дочь. Муж уговаривал назвать ее Алисой, но Наталья согласилась лишь на компромисс, и девочка стала Алесей.

Окончив вуз, Гусева работала микробиологом в московской клинике, затем заняла руководящий пост в компании, разрабатывающей и производящей тест-системы для диагностики инфекционных заболеваний.

К сожалению, долгой сказки у пары не вышло. В 2001-м супруги развелись. Наталья, как непубличный человек, никогда не рассказывала о причинах. Остается верить словам Дениса — тем более что он взял всю вину на себя:

«Я был большим свинтусом. Очень мало семье, жене уделял внимания. Я был очень плохим мужем. Я это осознаю и понимаю. Развод произошел по моей вине на сто процентов. Она тут не виновата. Она со мной намучилась… Самая большая моя ошибка в жизни, что я мучил девчонку, и не хватило у меня мозгов это понять. Очень жалел и сейчас жалею, что мы расстались. Наталья была прекрасной женой. У нее есть все лучшие качества, которые редко встретишь в нашей жизни. Она очень хороший друг. Может помочь и умным советом. И все у нее спокойно, без истерик. Удивительный человек. А я довел ее до ручки… <…> Искал впечатлений. У меня вообще вся жизнь — анекдот», — рассказывал Мурашкевич.

В центре: Алеся Мурашкевич, дочь Натальи Гусевой и Дениса Мурашкевича. 2017 год. Фото: Jiocb2008, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

После развода Денис ушел в российскую армию и участвовал в агрессии против Чечни, боровшейся за свою независимость. Женился второй раз (в браке родился сын), затем вновь развелся. Работал руководителем московского филиала в старейшей в Беларуси частной телекомпании «Свой круг».

Наталья же после развода ушла в работу. В 2009-м она ненадолго вернулась в кино, озвучив одну из ролей в мультфильме «День рождения Алисы».

Позже в компании общих друзей Наталья познакомилась с дизайнером Сергеем Амбиндером, сыном главы благотворительного фонда «Русфонд» Льва Амбиндера и арт-директором этого фонда. Он, как и Мурашкевич, в детстве любил смотреть «Гостью из будущего». Они с Натальей стали жить вместе. В феврале 2013-го она родила дочь Софью. В том же году пара оформила отношения, экс-актриса ушла с работы и посвятила себя семье.

Весной 2025 года у 53-летней Гусевой обнаружили онкозаболевание — до этого она несколько лет жаловалась на ухудшение здоровья. Она перенесла несколько операций. С того времени новостей о состоянии ее здоровья не появлялось.

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