WSJ: Утечки информации о запасах боеприпасов Пентагона сводят Трампа с ума 9 7.08.2026, 12:01

3,806

Дональд Трамп и Пит Хегсет

Фото: Aaron Schwartz/AFP/Getty Images

Президент США распорядился начать расследование.

Президент США Дональд Трамп распорядился провести новые расследования в связи с утечками информации о запасах боеприпасов Пентагона, поскольку эти сообщения «сводят его с ума», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и советников.

По словам собеседников, Трамп в частных беседах с чиновниками и помощниками выражал недовольство сообщениями об уровне запасов боеприпасов, считая, что эта информация может придать уверенности Ирану и ослабить позиции США в конфликте. Чиновники рассказали, что глава Белого дома уже несколько недель «очень раздражен» из-за утечек. По словам одного из собеседников, негативные заголовки в СМИ «буквально сводят его с ума».

«Ярость» Трампа привела к обсуждениям с Пентагоном и командой президента по национальной безопасности по поводу американских запасов вооружений. Американский лидер, как сообщили источники, созвонился с министра обороны Питом Хегсетом и его заместителем Стивом Файнбергом, который курирует наращивание производства боеприпасов. По словам собеседников, в тот же вечер срочно было созвано совещание с участием других высокопоставленных представителей Пентагона для поиска путей быстрого наращивания производства боеприпасов.

Хегсет, Файнберг и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн также проводят закрытые встречи с законодателями-республиканцами, стремясь заручиться поддержкой запроса на выделение средств. Администрация Трампа запросила беспрецедентный объем ежегодного финансирования для Пентагона — $1,5 трлн, включая $52,9 млрд на боеприпасы.

Как рассказали советники, недовольство Трампа ситуацией вокруг войны с Ираном растет, поскольку он не видит эффективных способов принудить Тегеран к ядерной сделке и к прекращению конфликта.

«США обладают самыми мощными вооруженными силами в мировой истории и располагают более чем достаточной огневой мощью для проведения любой операции по приказу президента — в любое время и в любом месте», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Любой, кому доверен доступ к секретной военной информации и кто передает ее СМИ, нарушает оказанное ему [Трампом]доверие и федеральный закон; такие лица должны привлекаться к ответственности по всей строгости закона. Президент Трамп намерен обеспечивать соблюдение этого без каких-либо исключений», — добавила она.

CNN также сообщает, что Трамп злится из-за сообщений об истощении запасов боеприпасов, полагая, что это ослабляет его позиции на переговорах по Ирану. По словам высокопоставленных американских чиновников, в последние дни президент в частных беседах выражал недовольство тем, что утечки выставляет страну слабой в критический момент. На состоявшемся на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде совещании кабинета министров раздраженный Трамп поднял вопрос о том, как СМИ освещают нехватку боеприпасов. По словам собеседников, его возмутили не сами проблемы с запасами, а то, что эта информация всплыла в переломный момент конфликта, когда США стремятся выступать с позиции силы.

По данным WSJ, Трамп на совещании выражал недовольство Хегсетом. Собеседники CNN в то же время утверждают, что

гнев главы Белого дома не был направлен на главу Пентагона. «Он никогда не винил Пита. Все дело в тех, кто сливает информацию», — сказал один из них. Сам президент писал в Truth Social, что «чрезвычайно доволен тем, как работает Пит Хегсет».

По словам чиновников, Трамп поручил Минюсту выявить в администрации тех, кого он называет «предателями». Отвечая на вопрос о запасах боеприпасов, американский лидер заявил журналистам: «Нам всегда нужно больше». Однако он заверил, что США находятся «в очень хорошем положении» и что у страны «огромные запасы боеприпасов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com