Лукашенко о товарах в сельских магазинах: Просрочка, тухлятина и прочее

Лукашенко о товарах в сельских магазинах: Просрочка, тухлятина и прочее7
- 7.08.2026, 12:18
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Диктатор на 32-м году правления возмутился качеством товаров.
Александр Лукашенко возмутился качеством товаров в деревенских магазинах. Об этом он заявил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров, пишет БелТА.
Говоря о качестве обслуживания в торговых объектах на селе, диктатор оценил его как неудовлетворительное.
По данным Комитета государственного контроля, за шесть месяцев этого года в 90 % из 1021 проверенного торгового объекта были обнаружены нарушения. Это означает, что качество обслуживания оставляет желать лучшего.
«Просрочка, тухлятина и прочее, — сказал Лукашенко. — Это просто возмутительно и недопустимо».