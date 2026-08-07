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Лукашенко о товарах в сельских магазинах: Просрочка, тухлятина и прочее

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  • 7.08.2026, 12:18
  • 4,426
Лукашенко о товарах в сельских магазинах: Просрочка, тухлятина и прочее

Диктатор на 32-м году правления возмутился качеством товаров.

Александр Лукашенко возмутился качеством товаров в деревенских магазинах. Об этом он заявил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров, пишет БелТА.

Говоря о качестве обслуживания в торговых объектах на селе, диктатор оценил его как неудовлетворительное.

По данным Комитета государственного контроля, за шесть месяцев этого года в 90 % из 1021 проверенного торгового объекта были обнаружены нарушения. Это означает, что качество обслуживания оставляет желать лучшего.

«Просрочка, тухлятина и прочее, — сказал Лукашенко. — Это просто возмутительно и недопустимо».

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