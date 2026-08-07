Припять превратилась в «пляж» 7 7.08.2026, 13:12

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Экологи объяснили, почему реки на Полесье так сильно обмелели.

На Припяти из-за низкого уровня воды обнажились широкие полосы песка — необычные кадры показали в Threads. Экологи объясняют обмеление рек в Брестской области дефицитом осадков, который продолжается уже третий год, — у этого явления есть свои риски, пишет «Зеркало».

Пользователь Threads выложил несколько видео с Припяти, где видно, что вода заметно отступила от береговой линии, оставив обширные песчаные отмели.

«Палескія медытатыўныя замалёўкі. Катастрафічна нізкі ўзровень вады ў палескіх рэках агаліў пляжы неверагоднай прыгажосці. Белы пясок, разагрэты пякучым сонцам, нічым не горшы за любы марскі, а вада такой жа тэмпературы, як у басейне», — написал автор.

В Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды подтвердили БелТА, что в Брестской области, как и по всей стране, фиксируется снижение уровня воды в водоемах. Происходящее связано с природными факторами.

«Обмеление является следствием дефицита осадков, который наблюдается третий год подряд. В отдельных районах обмелели не только реки и озера, но и колодцы. Дефицит наблюдается в течение всего 2026 года», — пояснили в комитете.

Опасность могут представлять и сильные ливни в летний период: при высоких температурах воздуха перегретая вода с высоким содержанием органических веществ, залпово поступая в водоемы из пойменных территорий, может вызвать гибель рыбы.

Особенно заметно снижение уровня воды на реках Припять и Ясельда, крупных водохранилищах, используемых для наполнения рыбоводных прудов рыбхозов.

«На водотоках, входящих в систему Днепровско-Бугского водного пути, уровень воды поддерживается искусственно — с помощью шлюзов, чтобы обеспечить судоходство. Однако даже при регулировании проточность остается низкой, что приводит к зацветанию воды и активному развитию водорослей», — уточнили в ведомстве.

Специалисты подчеркивают: в сложившихся условиях попытки углубить пруд или расчистить дно не решат проблему — если нарушить водоупорный слой на дне водоема при низком уровне грунтовых вод, оставшаяся вода может быстро уйти. Вмешательство может только ухудшить ситуацию.

Между тем люди жалуются на то, что вода отступает от берегов, цветет, а в некоторых прудах и колодцах ее становится критически мало.

«Это не экологическая катастрофа, а природный процесс, на который могут повлиять исключительно погодные условия. Аналогичная ситуация наблюдается во многих странах Европы. Существенно предотвратить обмеление в условиях дефицита осадков невозможно. Специалисты осуществляют мониторинг водных объектов, в случае необходимости принимают меры по предотвращению заморных явлений», — подытожили в комитете.

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