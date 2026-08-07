Социальную напряженность внутри РФ провоцирует самый неожиданный игрок 7.08.2026, 13:15

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Эксперт озвучил интересные наблюдения.

В России на фоне ударов по нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуре растет социальная напряженность, которая может проявиться накануне выборов в Госдуму. Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, экономические проблемы и последствия атак по инфраструктуре страны-агрессора способны провоцировать протестные настроения внутри страны.

При этом потенциальной силой, способной использовать недовольство населения, как это ни было неочевидно, он считает не либеральную оппозицию, а КПРФ и левое движение.

Загородний отметил, что радикальные инициативы российских коммунистов, которые проявляются уже не впервые с начала полномасштабной войны, могут подрывать доверие населения к действующей власти и ее обещаниям стабильности.

В частности, он назвал резонансными заявления Геннадия Зюганова об изъятии средств со счетов граждан. По мнению эксперта, рост влияния КПРФ и возможный приход к власти радикальных коммунистов способны привести к серьезным экономическим потрясениям и конфликту внутри российских элит.

Загородний считает, что дестабилизация российского тыла потенциально может оказать влияние и на способность Москвы продолжать войну против Украины.

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