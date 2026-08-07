В России бензин дешевеет только там, где появляется Путин 4 7.08.2026, 12:51

2,260

Жители Красноярска неожиданно столкнулись с «путинским чудом».

Жители Красноярска неожиданно столкнулись с «чудом» — перед визитом Путина в сибирский город на заправках снова появился бензин, а цены на топливо резко снизились. Еще недавно автомобилисты стояли в очередях и жаловались на дефицит, однако прямо к приезду президента ситуация будто бы изменилась за одну ночь, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

Кратковременный визит Путина в Красноярск 3 августа сопровождался заметным улучшением ситуации на топливном рынке города. По словам местных жителей, бензин, который несколько недель было трудно найти, внезапно появился на всех крупных заправках, а стоимость литра снизилась почти в два раза.

«Уже два дня нам не приходится стоять в очереди за бензином, и он продается не по 140 рублей за литр, а по 67 — и все это благодаря Владимиру Владимировичу», — заявил один из водителей в интервью российскому независимому изданию «Эхо».

В социальных сетях жители Красноярска с иронией отмечали, что приезд президента имеет свои «экономические преимущества». Несмотря на перекрытые дороги, усиленные меры безопасности и перебои со связью, некоторые предлагали Путину посещать город чаще — ведь вместе с ним, похоже, приезжает и бензин.

При этом топливный кризис в России никуда не исчез. Дефицит возник на фоне серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, что привело к сокращению производства топлива.

«В итоге жители города получили кратковременное «путинское чудо» — топливо появилось, цены снизились, а проблемы вернулись бы уже после окончания визита», — говорится в материале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com