Bloomberg: Новые санкции США нацелены на военные связи Кубы с Китаем и Россией 7.08.2026, 12:20

Эти меры направлены на защиту национальной безопасности США.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новый пакет санкций против восьми кубинских чиновников и ряда государственных предприятий, обвинив их в укреплении военного сотрудничества с Россией и Китаем, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Под санкции попали военный атташе Кубы в России Моника Мильян Гомес, военный атташе в Китае Вальдо Перес Кортес, генерал Оскар Энрике Биоска Гальего, а также руководители государственного оборонного концерна UIM Роберто Хесус Висиана Муссе и Роберто Легра Сотолонго.

По данным американских властей, большинство фигурантов санкционного списка участвовали в попытках организовать поставки вооружений из России и Китая и способствовали развитию военно-технического сотрудничества Гаваны с двумя странами. Кроме того, США обвиняют Монику Мильян Гомес в вербовке граждан Кубы для участия в войне против Украины. Кубинские власти эти обвинения отвергают.

Под санкции также попали государственные компании Tecnotex, Technoimport, Yuri Gagarin Military Industrial Enterprise, Duna SA и UIM.

«Эти меры направлены на защиту национальной безопасности Соединенных Штатов», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Новые санкции усиливают давление на Кубу, которая переживает тяжелый энергетический кризис. Из-за дефицита топлива страна столкнулась с масштабными перебоями в электроснабжении, всего за последний месяц произошло четыре общенациональных блэкаута.

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