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В ГУР опубликовали список кубинских наемников в армии РФ

  • 6.05.2025, 12:26
В ГУР опубликовали список кубинских наемников в армии РФ

Для вербовки была использована традиционная схема: подкупить, обмануть, принудить.

Проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Хочу жить» показал список кубинских наемников в российской армии, которых враг использует в войне против Украины.

Полный список наемников опубликовали в Telegram-канале проекта.

Согласно данным «Хочу жить», Россия активно занимается вербовкой наемников из Кубы еще с начала 2023 года: «Кубинцы, наряду со шри-ланкийцами, непальцами и выходцами из стран Центральной Азии, составляют костяк наемнических сил, которые используются против Украины».

Специалисты проекта установили имена и личные данные 1028 кубинцев, которые подписали контракт с Вооруженными силами РФ в 2023-2024 годах.

«О том, что кубинские власти осведомлены о массовой вербовке и покровительствуют этому, писал известный представитель кубинского сопротивления, исследователь Орландо Гутьеррес-Боронат. После широкого общественного резонанса в 2023 году на Кубе были задержаны 17 человек, обвиняемых в вербовке граждан страны для участия в войне против Украины. Прокурор Кубы тогда заявил, что подозреваемым может грозить до 30 лет тюрьмы, вплоть до пожизненного или смертной казни, - пишут в «Хочу жить». - К сожалению, с тех пор количество завербованных кубинцев выросло в разы. По нашим данным, еще около 20 тысяч (!) граждан Кубы стали жертвами российских вербовщиков».

Для вербовки РФ использует традиционную схему: подкупить, обмануть, принудить.

«Наемникам предлагают работу в России разнорабочими, строителями, на складах, в охране и тому подобное. Средняя зарплата на Кубе - 32-35 долларов в месяц, поэтому, когда кубинцам предлагают «легкую работу в братской России» с ежемесячной зарплатой в 2-2,5 тысячи долларов, многие без задней мысли подписывают контрактные документы на русском языке», - уточняют в сообщении.

Один из попавших в плен кубинских наемников рассказал, что понял, на что подписался, только тогда, когда на военной базе в Ростове им начали выдавать каски и бронежилеты. После попытки отказаться его избили и отправили в штурмовики.

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