В Саудовской Аравии заподозрили Иран в подготовке нападения 2 7.08.2026, 12:10

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Целями могут стать объекты энергетики и критической инфраструктуры, включая аэропорты и порты.

Власти Саудовской Аравии получили «достоверные разведывательные данные» о том, что поддерживаемые Ираном вооруженные группировки и Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовят нападения на государство. Об этом сообщило издание Al Arabiya English со ссылкой на высокопоставленного источника в королевстве.

По его словам, разведка располагает данными о координации между йеменскими хуситами, иракскими формированиями и КСИР. Источник заявил, что возможными целями могут стать объекты энергетики и критической инфраструктуры, включая аэропорты и порты.

Саудовская сторона также сообщила о перемещении ракет и беспилотников, которые могут использоваться для возможных одновременных ударов. Эр-Рияд заявил о готовности принять меры в ответ на любую агрессию.

При этом власти Саудовской Аравии подчеркнули, что координация с США, в том числе между военными ведомствами, остается «очень сильной».

Ранее в августе WSJ сообщила, что страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, убедили президента США Дональда Трампа отказаться от новых ударов по Ирану и начать переговоры. По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман призвал Трампа выбрать дипломатический путь, чтобы избежать расширения конфликта. При этом ОАЭ выступали за более жесткие меры против Тегерана.

Союзники США в регионе также запросили у Вашингтона дополнительные средства ПВО и гарантии безопасности на фоне опасений из-за затяжного конфликта.

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