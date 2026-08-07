На «Беларуськалии» снова погиб рабочий 1 7.08.2026, 11:29

2,052

Это уже третий случай за два месяца.

6 августа на руднике 4 РУ получил смертельные травмы 29-летний дежурный электрослесарь (слесарь) и по ремонту оборудования Роман Тысевич.

«Беларуськалий» сообщает, что он погиб во время выполнения работы по подключению электрического кабеля к скреперному перегрузчику проходческого комплекса.

Комиссия расследует обстоятельства и причины несчастного случая.

Это уже третья смерть на предприятии за последний месяц. 15 июня во время работы на «Беларуськалии» погиб 34-летний Алексей Черепок – его задавил погрузчик. А буквально за несколько дней до этого погиб еще один рабочий предприятия – разрушилась дверная железобетонная перемычка, которую он возводил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com