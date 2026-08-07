На «Беларуськалии» снова погиб рабочий

На «Беларуськалии» снова погиб рабочий1
- 7.08.2026, 11:29
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Это уже третий случай за два месяца.
6 августа на руднике 4 РУ получил смертельные травмы 29-летний дежурный электрослесарь (слесарь) и по ремонту оборудования Роман Тысевич.
«Беларуськалий» сообщает, что он погиб во время выполнения работы по подключению электрического кабеля к скреперному перегрузчику проходческого комплекса.
Комиссия расследует обстоятельства и причины несчастного случая.
Это уже третья смерть на предприятии за последний месяц. 15 июня во время работы на «Беларуськалии» погиб 34-летний Алексей Черепок – его задавил погрузчик. А буквально за несколько дней до этого погиб еще один рабочий предприятия – разрушилась дверная железобетонная перемычка, которую он возводил.