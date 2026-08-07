Bloomberg: Российская элита боится ФСБ, которая все больше выходит из-под контроля 6 7.08.2026, 11:50

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Никто не знает, за кем придут в следующий раз.

Многие представители российской элиты все больше опасаются, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) вышла из-под контроля, ведь диктатор РФ Владимир Путин поручает этой службе удерживать его власть на фоне растущего беспокойства по поводу войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

«Обвинение в терроризме, выдвинутое против миллиардера и соучредителя Telegram Павла Дурова, является самым свежим свидетельством усиления волны репрессий со стороны ФСБ, по словам лиц, приближенных к Кремлю, которые просят не называть их имена при обсуждении деликатных вопросов», - отмечает издание.

Несмотря на то, что Путин долгое время правил, балансируя между сторонниками жесткой линии в вопросах безопасности и более умеренными группами среди своих чиновников, сосредоточенными на экономике, многие в кремлевских кругах считают, что в настоящее время российский президент последовательно склоняется на сторону сторонников более жесткого контроля над бизнесом и обществом, подчеркнули источники Bloomberg.

Такая ситуация усиливает напряженность, поскольку ФСБ расширяет сферу своего влияния без явных ограничений своей власти, тогда как высокопоставленные чиновники, а именно влиятельный руководитель отдела внутренней политики Путина Сергей Кириенко, теряют влияние, как свидетельствуют оценки источников, приближенных к Кремлю и правительству. Недавно Кириенко подвергся критике за неудачи в политических операциях РФ в Армении, Молдове и Венгрии.

«ФСБ превратилась в руководящую компанию страны. Политическая администрация, МИД и финансово-экономический блок превратились в чисто технический персонал, выполняющий решения, принятые с учетом интересов спецслужб», - отметил политический аналитик из Москвы Андрей Колесников.

Как отмечает Bloomberg, Путин, бывший агент КГБ и руководитель ФСБ, рассчитывает на свою службу безопасности, чтобы удержать власть в условиях, когда война становится все более заметной для рядовых россиян.

«Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, оборонным предприятиям и логистическим складам проникают вглубь страны, подрывая утверждения Кремля о том, что он держит ситуацию под контролем на пятом году конфликта, который не демонстрирует никаких признаков завершения», - отмечает издание.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра «Карнеги Россия-Евразия» Татьяна Становая заявила, что российские элиты всё больше обеспокоены неспособностью системы справиться с растущими вызовами, связанными с войной, и нет никаких признаков того, что Путин готов пойти на уступки.

«Основная проблема заключается в ощущении, что российское руководство утратило связь с реальностью. То, что Путин зациклился на покорении Украины, значительно затруднило эффективное управление», - добавила она.

В то же время социолог и научный сотрудник аналитического центра «Новые евразийские стратегии» Элла Панеях отметила, что атмосфера репрессий распространяется как среди элит, так и среди российского среднего класса.

«Все боятся, потому что никто не знает, за кем придут», - высказалась эксперт.

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