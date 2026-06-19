Под Могилевом обнаружили необычную дорогу 19.06.2026, 1:42

Два километра кирпича в лесу.

Более двух километров дороги из кирпича и железобетона обнаружили в лесах Могилевского района. Ущерб от такого обустройства оценили в более чем 200 тысяч рублей, сообщил Комитет госконтроля.

Госконтроль вместе с природоохраной обнаружили, что фирма подсыпала строительным боем и утрамбовала лесную дорогу под Могилевом. По ней работники перевозили песок, добываемый в песчаном карьере поймы Днепра. Хотя транспортировка песка предусматривалась по реке.

И данный случай оказался не единственным.

Там же нашли еще один факт трамбовки лесной дороги битым кирпичом. По ней предприятие теплоэнергетики (виновник загрязнения) вывозило заготовленную древесину.

«Общая сумма вреда, причиненного окружающей среде, составила около 215 тыс. рублей. Рассматривается вопрос о привлечении виновных к ответственности», — сообщили в КГК.

Согласно Лесному кодексу, в Беларуси запрещено загрязнение лесов сточными водами, химическими и иными веществами, размещение отходов, побочных продуктов сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности. Также запрещена хозяйственная и иная деятельность, причиняющая вред лесам или при осуществлении которой возникает опасность причинения вреда лесам в будущем.

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