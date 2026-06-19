Министр обороны Украины показал немецкому коллеге Писториусу кадры горящей Москвы
- 19.06.2026, 6:02
Фото.
В ходе встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» министр обороны Михаил Федоров продемонстрировал своему немецкому коллеге Борису Писториусу фотографии Москвы после украинских ударов утром 18 июня.
Об этом министр обороны написал в соцсети Threads.
«Показываю министру обороны Германии Борису Писториусу московское утро», — подписал пост министр обороны Украины Федоров.
Отметим, что сегодняшняя атака дронов на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 «Фламинго» и 10 управляемых авиабомб.