Министр обороны Украины показал немецкому коллеге Писториусу кадры горящей Москвы 19.06.2026, 6:02

Фото.

В ходе встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» министр обороны Михаил Федоров продемонстрировал своему немецкому коллеге Борису Писториусу фотографии Москвы после украинских ударов утром 18 июня.

Об этом министр обороны написал в соцсети Threads.

«Показываю министру обороны Германии Борису Писториусу московское утро», — подписал пост министр обороны Украины Федоров.

Отметим, что сегодняшняя атака дронов на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 «Фламинго» и 10 управляемых авиабомб.

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