Зеленский встретился с королем Бельгии
- 19.06.2026, 5:19
Что обсуждали.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Брюссель 18 июня встретился с королем Бельгии Филиппом.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.
В четверг, 18 мая, Зеленский посетил аудиенцию у короля бельгийцев Филиппа, во время которой рассказал о ситуации на фронте и о ходе войны в целом.
«Глава государства проинформировал о российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в результате которых пострадала Киево-Печерская лавра. Владимир Зеленский отметил, что необходимо ужесточать санкции против России, и рассказал о дипломатической работе с партнерами и необходимости усиления роли Европы в переговорном процессе», – отметили в пресс-службе.
Отдельно обсудили поддержку европейской интеграции Украины и двустороннее сотрудничество в сфере обороны.
Также Зеленский обсудил с премьер-министром Бельгии график поставок обещанных Украине истребителей F-16.