Зеленский встретился с королем Бельгии 19.06.2026, 5:19

Фото: Офис Президента Украины

Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Брюссель 18 июня встретился с королем Бельгии Филиппом.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

В четверг, 18 мая, Зеленский посетил аудиенцию у короля бельгийцев Филиппа, во время которой рассказал о ситуации на фронте и о ходе войны в целом.

«Глава государства проинформировал о российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в результате которых пострадала Киево-Печерская лавра. Владимир Зеленский отметил, что необходимо ужесточать санкции против России, и рассказал о дипломатической работе с партнерами и необходимости усиления роли Европы в переговорном процессе», – отметили в пресс-службе.

Отдельно обсудили поддержку европейской интеграции Украины и двустороннее сотрудничество в сфере обороны.

Также Зеленский обсудил с премьер-министром Бельгии график поставок обещанных Украине истребителей F-16.

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