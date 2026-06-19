Набиуллина уходит? 3 19.06.2026, 13:29

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Эльвира Набиуллина

Фото: globallookpress.com

Российские власти начали обсуждать перестановки в ЦБ.

Российское руководство приступило к обсуждению потенциальных кандидатов на должность председателя Центрального банка, а также возможных реформ самого ведомства. Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, данные дискуссии активизировались на фоне курсирующих слухов о грядущей отставке Эльвиры Набиуллиной.

В 2027 году истекает третий срок Набиуллиной на посту главы регулятора, который она возглавляет последние 13 лет. По закону этот срок является для нее последним. В качестве наиболее вероятных преемников источники FT называют помощника президента по экономическим вопросам Максима Орешкина либо руководителя оборонного Промсвязьбанка Петра Фрадкова. Тем не менее окончательное решение еще не принято, и собеседники издания не исключают, что Владимир Путин может найти способ переназначить Набиуллину на четвертый срок.

При этом затянувшееся почти на месяц отсутствие главы ЦБ в публичном пространстве, включая ее пропуск Петербургского экономического форума, было вызвано исключительно здоровьем — по данным источников, она перенесла тяжелую респираторную инфекцию. Президент по-прежнему доверяет главе Центробанка. Набиуллина и руководитель Сбера Герман Греф остаются ключевыми технократами, предоставляющими Кремлю объективную экономическую картину. Однако, как отмечают экс-чиновник Кремля и источники в западной разведке, несмотря на внутреннее неприятие текущих геополитических событий, ни Греф, ни Набиуллина не выступали с призывами остановить военные действия или урезать оборонный бюджет.

Параллельно в кулуарах обсуждается радикальная реструктуризация финансового сектора. В частности, рассматривается возможность лишения ЦБ статуса «мегарегулятора» с последующим распределением его функций между другими госструктурами, а также смещение фокуса Центробанка с жесткого контроля за уровнем инфляции. Сам российский президент, по словам источников, сейчас максимально поглощен военными действиями, и неизвестно, исходит ли инициатива изменений в ЦБ лично от него.

62-летняя Эльвира Набиуллина, ранее признававшаяся лучшим главой ЦБ в мире, столкнулась с жесткой критикой со стороны чиновников и крупного бизнеса. Причиной стало резкое повышение ключевой ставки в 2024 году для борьбы с военной инфляцией (на пике она составляла 21%, а к июню 2026 года опустилась до 14,5%). Это жесткое регулирование не смогло предотвратить спад в экономике, которая в начале 2026 года показала снижение впервые за три года.

Основная претензия крупного бизнеса к ЦБ — чрезмерно крепкий курс национальной валюты. Из-за этого отечественные производители (от машиностроения до шинных предприятий) теряют конкурентоспособность внутри страны перед дешевым импортом. Промышленники предлагали Банку России директивно зафиксировать курс доллара на определенной отметке, однако Набиуллина категорически отвергла этот шаг, назвав его в корне ошибочным и ведущим к новому витку инфляции.

Хотя Владимир Путин публично не критиковал главу ЦБ, он все же охарактеризовал избыточно крепкий рубль как «печальную» проблему и выразил надежду на дальнейшее смягчение монетарной политики. По мнению FT, гипотетический уход Набиуллиной станет тектоническим сдвигом для российской экономики, которую она до сих пор успешно удерживала на плаву в условиях жестких санкций и колоссальных военных расходов.

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