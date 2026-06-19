The Economist: США и Украина стали обсуждать соглашение о прекращении войны в два этапа 3 19.06.2026, 12:56

1,786

Фото: x.com/ZelenskyyUa

Трамп обжегся на Иране и решил давить на Кремль.

Предложение о мирном урегулировании в Украине может включать поэтапный план – возможно, похожий на тот, о котором Дональд Трамп только что договорился с Ираном. Неудачи российской армии и успехи Украины в нанесении ударов дронами по ней, путям ее снабжения и объектам в самой России начали менять отношение Трампа к ходу российско-украинского конфликта, пишет The Economist.

Представители Киева и его команды сейчас проводят ежедневные консультации о том, как вынудить Россию сесть за стол переговоров.

Одна из обсуждаемых ими идей – завершение войны в два этапа. Сначала предполагается прекращение боевых действий вдоль нынешней линии фронта, на 50-70 км вглубь от нее в каждую сторону. Затем – более широкое соглашение.

По данным The Economist, возобновились неофициальные переговоры с Москвой. Высокопоставленный украинский чиновник, впрочем, сказал изданию, что Россия вряд ли предпримет какие-либо действия до октября, когда она, возможно, захочет оказать Трампу поддержку перед промежуточными выборами в Конгресс — «и получить что-то взамен». Но, скорее всего, по его словам, Кремль будет тянуть время до следующей весны, рассчитывая, что очередная массированная зимняя ракетно-дроновая кампания против городов и энергетической инфраструктуры Украины сможет заставить ее пойти на уступки.

В Москве продолжают настаивать, что готовы к переговорам только «в духе Анкориджа», имея в виду, что на встрече в августе 2025 года на Аляске Владимир Путин якобы договорился с Трампом о передаче России всего Донбасса и признании, де-юре или де-факто, ее контроля над Крымом и оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей.

Но настроения меняются в Белом доме, хозяин которого в прошлом году заявлял, что у Владимира Зеленского «нет карт» на руках, чтобы продолжать войну. В Вашингтоне начинают укореняться две украинские точки зрения, пишет The Economist со ссылкой на инсайдеров – что России нельзя доверять и что Украина — победитель, а не проигравший. Подтверждением чего стал успешный украинский удар по Московскому НПЗ в Капотне утром 18 июня, когда во французском Эвиане заканчивался саммит лидеров «большой семерки».

Кадры с огромными столбами дыма над Москвой разлетелись по мировым СМИ и соцсетям (за исключением российского госТВ). А Зеленский заявил: «Если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что пора положить конец агрессии, пора положить конец этой войне».

Еще в мае Дэн Дрисколл, отвечающий в Пентагоне за армию США, заявил, что тактическая система управления на поле боя у ВСУ сейчас лучше, чем у американских вооруженных сил. Позднее его начальник, министр обороны Пит Хегсет, признал, что США «очень многому научились» благодаря украинским операциям с использованием беспилотников.

Как показали встречи на саммите «семерки», Европа и США сошлись во мнении, что позиции Украины в войне против России усиливаются, рассказали Bloomberg представители стран G7. По словам одного из них, сложилось общее мнение о том, что Россия не сможет одержать победу на поле боя. Это говорит о значительном изменении позиции Трампа по сравнению с тем, как он оценивал перспективы конфликта после встречи с Путиным в Анкоридже.

Эти изменения подтверждают и близкие к Белому дому источники The Economist. А бывший украинский чиновник сказал изданию: «Трамп обжегся на Иране и теперь понимает, что без оказания давления на Путина не добьется того, что хочет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com