В Беларуси запретили брюки модного бренда женской одежды из Испании 1 19.06.2026, 13:37

иллюстративное фото

Штаны сочли «небезопасными».

В Беларуси запретили продавать одну из моделей брюк известного испанского модного бренда женской одежды Stradivarius. Предмет гардероба не прошел проверку экспертов Госстандарта.

Специалисты ведомства заключили, что брюки не соответствует требованиям техрегламента по безопасности. В частности, показатель «воздухопроницаемости» штанов почти в пять с половиной раз был ниже нормы.

Модель брюк Stradivarius, к которой возникли претензии Госстандарта. Июнь 2026 года

Фото: Госстандарт

Госстандарт запретил продажу этой модели брюк в нашей стране и запретил их ввоз. Те штаны, которые уже поступили в магазины, поручено изъять из торговли.

Претензии к продукции Stradivarius у Госстандарта возникали и раньше. В мае 2023 года ведомство включило в реестр опасной продукции две модели блейзеров, шесть брюк и женскую рубашку. Вопросы к товарам были те же — плохая «воздухопроницаемость».

Stradivarius — испанский модный бренд женской одежды, принадлежащий группе компаний Inditex.

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