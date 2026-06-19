В Беларуси заработает новшество, которое касается денежных переводов и ЕРИП 19.06.2026, 12:42

2,584

Во всех банках страны.

В Беларуси в июле появится новшество, которое касается банковских счетов и ЕРИП. «Зеркало» напоминает, что изменится.

С 25 июля 2026 года во всех банках Беларуси должна появится возможность пополнять счета через систему ЕРИП по номеру мобильного телефона получателя, сообщал ранее Нацбанк.

Для зачисления денег таким способом надо будет знать номер мобильного телефона получателя, а также иметь его согласие на использование номера телефона для проведения операций в ЕРИП.

«Если у получателя несколько счетов в одном банке, он сам выберет, на какой из них ему будут зачисляться денежные средства при пополнении по номеру телефона», — пояснял регулятор.

При этом использование привычных реквизитов — номера счета IBAN, данных банковской карты или номера договора — сохранится.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com