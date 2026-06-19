NASA протестировало новый марсоход 19.06.2026, 12:50

Он самостоятельно принимает решения.

На мрачном участке пустыни Колорадо в Южной Калифорнии компактный четырёхколесный ровер недавно преодолел около 26 километров с минимальным вмешательством сопровождавшей его команды инженеров.

Этот прототип под названием ERNEST (Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain) используется NASA для развития как автономности роботов, так и их способности преодолевать сложные ландшафты, пишет New Voice.

Разработанный в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, ERNEST имеет длину 1,2 метра. Он не только может поднимать каждое из своих колес, чтобы преодолевать препятствия, которые могли бы помешать работе шестиколесных марсоходов NASA Curiosity и Perseverance, но и обладает улучшенными возможностями самостоятельного принятия решений. Эти достижения в области мобильности и автономности могут быть реализованы в будущих миссиях, которые отправятся в ранее недоступные районы Красной планеты или Луны.

В полевых условиях ERNEST служил испытательным стендом для потенциальной будущей лунной миссии, которая потребует более высоких скоростей и гораздо большего пробега, чем могут достичь современные марсоходы. Эта технология может быть использована для обоснования будущих проектов исследовательских работ на Луне и за её пределами.

«Эти испытания помогают нам усовершенствовать аппаратное обеспечение для мобильности и программное обеспечение для автономной навигации на экстремальные расстояния в широком диапазоне местности и условий освещения, которые ожидаются на Луне», — сказал Исса Неснас, главный технолог JPL, который руководил недавними испытаниями в качестве руководителя отдела автономности в рамках концепции миссии NASA по потенциальному будущему луноходу с большим радиусом действия.

Команда Неснаса использует ERNEST, чтобы продемонстрировать возможность построить марсоход, который будет вдвое больше прототипа и способен осуществлять дальние миссии на Луну. Во время недавней кампании ERNEST развивал скорость до 1 км/ч в течение 37 часов движения, в ходе семи дней периодических испытаний. Это на порядок выше максимальной скорости, которую могут достичь Perseverance и Curiosity.

«Вы могли бы совершить научное путешествие по Луне — или Марсу — на этом транспортном средстве», — сказал Джеймс Кин, планетолог из JPL, работающий над лунными миссиями.

Первоначальная цель команды, разработавшей ERNEST, была чисто технической: спроектировать относительно простой и недорогой марсоход, который бы усовершенствовал проверенную систему подвески с качалками, устанавливаемую на каждом марсоходе, начиная с Sojourner от NASA. Эта пассивная система поддерживает относительно постоянную нагрузку на всех шести колесах благодаря точкам поворота и стойкам, которые позволяют каждому из них адаптироваться к изменяющейся поверхности.

На ERNEST активная подвеска позволяет марсоходу управлять распределением веса между колесами. Два силовых шарнира спереди образуют карданную подвеску, которая позволяет марсоходу двигаться, используя различные движения, такие как извивание, ходьба на колесах и преодоление препятствий. С помощью механизма сцепления он может переключаться между активной и пассивной подвеской, которая менее проходима по местности, но более энергоэффективна. Благодаря четырём управляемым колёсам он может двигаться в любом направлении, включая боковое.

Прежде чем приступить к созданию современной версии ERNEST, команда построила два предварительных прототипа, каждый длиной около 0,6 метра а (2 фута), для испытания 11 конфигураций активной подвески. В трейлере, заполненном имитатором лунного реголита, они проводили эксперименты под разными углами наклона в течение нескольких месяцев, прежде чем остановиться на окончательном проекте.

После нескольких месяцев виртуального обучения команда ERNEST была готова проверить, сможет ли марсоход использовать свои новые автономные алгоритмы, чтобы выяснить, как передвигаться по особенностям местности, которые могли бы остановить марсоход с пассивной подвеской. Они создали полосу препятствий с песчаными дюнами, кучами щебня, лестницами и крутыми склонами на марсианской площадке JPL — открытом полигоне для полевых испытаний. Затем они наблюдали, как марсоход самостоятельно маневрирует на местности.

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