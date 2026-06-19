The Guardian: Тайваньцы учатся управлять дронами из-за угрозы вторжения Китая 19.06.2026, 19:47

Берут пример с Украины.

Тайваньцы — как молодежь, так и люди старшего возраста — записываются на специальные курсы по управлению дронами из-за растущей военной угрозы со стороны Китая, сообщает The Guardian.

Отмечается, что запущенная в мае программа стала очередным свидетельством того, что гражданская оборона Тайваня всё больше ориентируется на опыт Украины, где с 2022 года беспилотники играют ключевую роль в противодействии российскому вторжению.

«Война в Украине действительно изменила подход к использованию дронов. Я как бы приобретаю еще один навык, который смогу использовать, если когда-нибудь это понадобится», — рассказал 48-летний Пан Чэнь-цинь, участвующий в программе.

Представитель неправительственной организации Kuma Academy Тан Цун-и отмечает, что курс помогает новичкам лучше понять потенциал беспилотников в боевых условиях.

Инициатива стала частью более широкой кампании по повышению осведомленности населения Тайваня об использовании дронов. По данным Управления гражданской авиации, в декабре прошлого года на острове было зарегистрировано более 39 тысяч беспилотников. В 2024 году минимальный возраст для их регистрации снизили до 14 лет, а в некоторых школах Тайбэя начали проводить летние лагеря, где учеников учат собирать дроны и применять их в поисково-спасательных операциях.

Спрос на курс Kuma Academy настолько высок, что места расписаны до августа — ежемесячно обучение могут пройти лишь около 75 человек.

В гражданской обороне острова считают развитие навыков работы с дронами важным элементом безопасности. В случае потенциального вторжения Китая беспилотники могут сыграть ключевую роль в разведке и наблюдении.

Тан Цун-и подчеркивает, что цель курса — не военная подготовка гражданских лиц, а формирование базового понимания технологий. В то же время участники получают возможность «перейти от пассивной обороны к более активному выявлению рисков и обмену информацией».

«Я, возможно, не солдат, но если когда-нибудь произойдет вторжение, как гражданин я хотел бы иметь возможность помочь», — говорит еще один участник программы.

Для обучения используются легкие дроны весом до 100 граммов, полностью произведенные на Тайване. Они не оснащены GPS или системами автопилота, что вынуждает операторов управлять ими вручную.

Такой подход объясняется реалиями современной войны: автоматизированные коммерческие системы могут быть выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому важно развивать навыки ручного управления.

В то же время эта стратегия вписывается в курс Тайваня на формирование «независимой от Китая» цепочки поставок дронов. Однако новый оборонный бюджет не предусматривает отдельного финансирования внутреннего производства беспилотников, что уже вызвало политические споры между парламентом и правительством, добавляет издание.

Хотя Тайвань производит часть вооружений самостоятельно, ключевые системы обороны в значительной степени зависят от США. В то же время вопрос о поставках американского оружия остается неопределенным на фоне политических контактов между Вашингтоном и Пекином.

На этом фоне внутренние политические противоречия и неопределенность международной поддержки лишь усиливают интерес граждан к программам гражданской обороны.

«Мы не можем изменить общую ситуацию, поэтому единственное, что остается, — это максимально подготовиться», — подытожил Пан.

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