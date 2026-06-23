В России рухнули продажи элитных новостроек 23.06.2026, 12:45

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Населению стало не до этого сегмента.

В России резко сократился интерес к дорогим новостройкам. По итогам первого полугодия продажи высокобюджетного жилья в Москве упали почти на треть по сравнению с прошлым годом на фоне стремительного роста цен, пишет «Коммерсант». По предварительным подсчетам NF Group, в январе—июне 2026 года в Москве было продано около 650 элитных квартир и апартаментов — на 27% меньше, чем годом ранее. По данным аналитического центра Capital Group, за шесть месяцев на первичном рынке премиум- и элитного жилья Москвы было реализовано немногим более 93 тыс. кв. м.

Давление на спрос оказал резкий рост стоимости жилья. По данным «Intermark Городская Недвижимость», средняя цена предложения в сегменте достигла 2,5 млн рублей за квадратный метр, что примерно на треть выше уровня начала 2025 года. По оценке NF Group, к концу июня средняя стоимость метра составила 2,34 млн рублей, увеличившись на 6,3% за год. Директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова считает, что рынок первичной элитной недвижимости достиг временного «потолка цен» и инвестиционный интерес заметно снизился. С ней согласен управляющий партнер «Intermark Городская Недвижимость» Дмитрий Халин. По его мнению, при нынешних ценах покупатели не видят достаточного потенциала роста стоимости объектов на стадии строительства. Как отмечает Раджабова, новые проекты нередко выходят на рынок по ценам, сопоставимым со стоимостью готового жилья, и предпосылок для быстрого восстановления спроса пока нет. Эксперт считает, что на возвращение к стабильному росту рынку элитных новостроек может потребоваться от одного года до нескольких лет.

Объем предложения продолжает увеличиваться. По данным Capital Group, с начала 2026 года старт продаж был объявлен сразу в десяти жилых комплексах, еще в двух проектах открыли бронирование. Годом ранее на рынок вышло лишь три новых проекта. По подсчетам «Метриум Премиум», объем предложения высокобюджетного первичного жилья в Москве вырос на 11,4% за год — до 2,3 тыс. лотов против 2,1 тыс. годом ранее. Для сравнения, общий объем предложения новостроек в столице за тот же период сократился на 17%.

По итогам 2025 года продажи жилья в элитных новостройках Москвы снизились на 5% год к году, хотя годом ранее этот показатель вырос на 43%. Дорогой сегмент жилой недвижимости столкнулся с перетоком инвестиционного спроса в финансовые инструменты, например, депозиты.

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