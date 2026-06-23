Ракеты разнесли важный завод в Белгородской области РФ

Ракеты разнесли важный завод в Белгородской области РФ1
- 23.06.2026, 11:54
Это уже второй удар за последнее время.
Сегодня, 23 июня, в Белгородской области России сообщили о ракетной атаке - под удар, возможно, попал меловой завод.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
По данным источников, удар был нанесен по Алексеевскому меловому заводу - одному из крупнейших промышленных предприятий района.
Предприятие специализируется на добыче и переработке мела для строительной, химической и других отраслей.
По предварительной информации, завод получил критические повреждения и фактически уничтожен.
Очевидцы делятся в сети кадрами последствий атаки.
«Здание завода во время удара было практически уничтожено», - говорится в комментарии к снимку.
Украина официально не подтверждала нанесение удара. Российские власти также пока не дали никаких комментариев.
Стоит добавить, что это не первая атака на объект - ранее, в июне, завод уже подвергался атаке беспилотников.