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Ракеты разнесли важный завод в Белгородской области РФ

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  • 23.06.2026, 11:54
Ракеты разнесли важный завод в Белгородской области РФ

Это уже второй удар за последнее время.

Сегодня, 23 июня, в Белгородской области России сообщили о ракетной атаке - под удар, возможно, попал меловой завод.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

По данным источников, удар был нанесен по Алексеевскому меловому заводу - одному из крупнейших промышленных предприятий района.

Предприятие специализируется на добыче и переработке мела для строительной, химической и других отраслей.

По предварительной информации, завод получил критические повреждения и фактически уничтожен.

Очевидцы делятся в сети кадрами последствий атаки.

«Здание завода во время удара было практически уничтожено», - говорится в комментарии к снимку.

Украина официально не подтверждала нанесение удара. Российские власти также пока не дали никаких комментариев.

Стоит добавить, что это не первая атака на объект - ранее, в июне, завод уже подвергался атаке беспилотников.

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