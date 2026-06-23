«Вышли из автобуса и отказались от тура» 5 23.06.2026, 12:21

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Белорусы рассказали о том, как граница испортила путешествие.

Многочасовые очереди, задержки и прочие казусы при прохождении границы с Европой — главный кошмар белорусских туристов. И вроде бы за последние годы путешественники привыкли расширять горизонт планирования, выезжать с запасом и всегда держать в голове план Б, но даже самая «легкая» граница все равно заставляет понервничать, а то и хуже — просто портит всю поездку, пишет Onliner.

«Спрашивала про очереди на границе, мне ответили: «Да вы что, успокойтесь»

Короткие автобусные туры в страны Балтии — один из самых доступных способов сменить обстановку на выходных для тех счастливчиков, что урвали-таки шенген. Погуляли, например, по старому городу Риги, подышали морским воздухом в Юрмале — и к понедельнику домой. Именно на такой отдых прошлым летом рассчитывала Арина вместе с подругой. Но вместо улочек и пляжей девушки получили почти сутки ожидания на границе и спонтанное возвращение в Минск.

— У нас еще оставались дни по шенгенской визе, и мы решили воспользоваться популярным туром выходного дня в Ригу и Юрмалу. Когда бронировала поездку, специально уточнила в турфирме, есть ли большие очереди на латвийской границе. Мне ответили: «Да вы что, успокойтесь, такого практически не случается», — вспоминает Арина.

Автобус отправился в пятницу около четырех часов дня. Уже к десяти вечера группа добралась до белорусско-латвийской границы. Там путешественников ждал неприятный сюрприз.

— Перед нами стояло очень много автобусов и машин. Сначала мы не переживали: ехали с запасом времени и были уверены, что утром окажемся в Риге. Но когда я проснулась около трех часов ночи и увидела, что автобусы практически не сдвинулись с места, стало понятно, что что-то идет не так.

По словам девушки, инфраструктура на пункте пропуска оказалась минимальной. Небольшое кафе не справлялось с потоком людей, а вариантов комфортно переждать многочасовое ожидание практически не было. К утру ситуация не изменилась. Один автобус за несколько часов прошел контроль, остальные продолжали стоять в очереди.

— В семь утра солнце уже светило в окна, а мы почти не продвинулись. К десяти стало очевидно: если даже границу пройдем к обеду, то в Ригу попадем только вечером. Получалось, что от всей программы останется лишь ночевка и короткая поездка в Юрмалу перед обратной дорогой.

Пассажиры начали обсуждать возможный возврат домой. Некоторые семьи с детьми решили не ждать и покинули автобус. Арина с подругой тоже попытались выяснить у сопровождающей, возможны ли компенсации или хотя бы скидка на тур с учетом сорванной программы.

— Мы спрашивали, можно ли как-то пересчитать стоимость, ведь половину запланированных мероприятий мы уже пропускали. Но нам ответили довольно резко: «Никто ничего возвращать не будет, а если не нравится — можете не ехать».

Окончательное решение девушки приняли около полудня, когда их автобус только начал подъезжать к пограничному контролю. Дальше начался новый квест. Туристки вышли из автобуса и стали думать, как добраться обратно в Минск.

— Нам сказали, что это уже наши проблемы. Рассматривали такси, рейсовые автобусы, варианты через Полоцк. Но неожиданно повезло: мы поймали попутку. Мужчина ехал в Минск и бесплатно довез нас прямо до города.

В итоге поездка, ради которой подруги брали выходные и рассчитывали на летний отдых, закончилась, так и не начавшись. Позже Арина видела в соцсетях турфирмы фотографии других групп, которые успешно съездили в Латвию и даже застали хорошую погоду.

— Тогда я поняла, что такие короткие туры — это всегда определенный риск. Кстати, перед нами стоял автобус с туристами, которые ехали в Италию. Чтобы не ждать в очереди на польской границе, турфирма повезла их через Латвию. А в итоге люди из «итальянского» автобуса тоже провели в ожидании около суток, у них сильно сдвигался график. Поэтому многие отказывались даже от тура в Италию и выходили из автобуса, чтобы не тратить время.

«На границе с Россией развернули обратно»

Если в истории Арины отдых сорвала многочасовая очередь на границе, то у близких другого нашего читателя из Гомеля поездка закончилась еще раньше — то ли из-за собственного досадного упущения, то ли из-за бюрократической несправедливости. Семья даже успела выехать из Беларуси, но дальше их ждал неожиданный разворот.

Жена мужчины вместе с 10-летним сыном собиралась провести отпуск на черноморском побережье России. Выезд был запланирован на 23 мая. Тур оформили заранее: забронировали санаторий, внесли предоплату, купили билеты на автобус. Никаких проблем семья не ожидала, тем более что по этому маршруту ездила уже несколько лет подряд. Однако до моря туристы так и не добрались.

— На границе с Россией жену с ребенком развернули обратно. Причина оказалась неожиданной: у сына был просрочен паспорт. Самое интересное, что и перевозчик, и санаторий уверяли нас, что для ребенка будет достаточно свидетельства о рождении. На основании паспорта жены и свидетельства о рождении были оформлены все документы на поездку, — рассказывает мужчина. По его словам, именно такой комплект документов семья использовала и раньше.

— На протяжении трех предыдущих лет этого хватало. Мы спокойно ездили, и никаких вопросов не возникало. А теперь нам сказали, что требования ужесточились, и сослались на закон, который вообще действует с 2009 года. Тогда возникает вопрос: если закон существовал все это время, почему раньше пропускали?

О том, что детский паспорт просрочен, семья даже не задумалась. Более того, документ не взяли с собой в поездку.

— Мы были уверены, что он вообще не понадобится. Перед поездкой никто даже не заглянул в паспорт ребенка, потому что считали: свидетельства о рождении достаточно.

В итоге отдых сорвался практически в последний момент. Правда, с санаторием ситуацию удалось урегулировать.

— Там пошли навстречу. Мы оставили предоплату и вроде бы договорились перенести отдых на август. Перевозчик деньги не вернул, хотя места жены и сына пустыми не остались: уже по дороге на них посадили других пассажиров. И это не предположение: с женой ехала ее подруга и все видела своими глазами.

После неудачной поездки семья решила поделиться своей историей как предупреждением для других путешественников.

— Самое забавное, что в пограничной службе нам сказали: «У нас с Россией границы нет». Но факт остается фактом: дальше нас не пропустили. Поэтому вывод для себя мы сделали простой: всегда проверять документы заранее и читать законы.

«Я застряла на границе, а муж отмечал день рождения в Париже один»

Каждое отдельное прохождение границы — это все всегда немного лотерея, даже при внешне идеальном раскладе. В тематических чатах другие белорусы хвастаются, что «пролетели Каменный Лог со свистом», все ваши документы в полном порядке, на подъезде к шлагбауму тишина — и все равно что-то может пойти не так из-за банального «технического сбоя».

Подобное чуть больше года назад произошло с Анной, которая вместе с мужем собиралась отпраздновать его день рождения в Европе. Мужчина тогда работал в Гамбурге, но точкой встречи выбрали Париж — оба там ни разу не были. План был простым: Анна выезжает из Беларуси автобусом до Вильнюса, оттуда летит во Францию, а муж прилетает из Германии.

— Времени у нас было не так много, по сути, выходные с лишним, поэтому все было расписано по минутам. Билеты куплены заранее, отель оплачен. Очень ждали эту поездку, потому что из-за расстояния виделись не так часто, как хотелось бы.

Все посыпалось уже на литовской границе. Автобус вовремя доехал до пункта пропуска, однако дальше движение практически остановилось. Водитель лишь коротко объяснил пассажирам, что у пограничников возникли технические проблемы.

— Сначала говорили, что это ненадолго. Потом появилась информация, что «сломалась система»: у литовцев почему-то не сканировались визы типа C, проходили только национальные. Все сидели и ждали. Час, два, три. Никто толком не понимал, сколько это продлится. Самое неприятное было наблюдать, как до вылета остается все меньше времени, а ты вообще не можешь повлиять на ситуацию.

Когда тех, кому не повезло иметь в паспорте обычный туристический шенген (среди них оказалась и Анна), начали из нескольких автобусов пересаживать в один, стало понятно, что шанс попасть на самолет до Парижа стремится к нулю. Сначала девушка еще нервно поглядывала на часы, прикидывая варианты, как может успеть, но, когда рейс уже точно улетел без нее, лишь принимала ситуацию — на это у Анны было 10 часов.

Наконец пассажиры все же прошли паспортный контроль, автобус доехал до Вильнюса. Теоретически добраться до Парижа было еще возможно. Но после подсчетов идея перестала казаться разумной.

— Получалось, что я потрачу еще приличную сумму на новые билеты и время на дорогу. При этом в Париж доехала бы буквально на несколько часов — уставшая, злая и с грязной головой (смеется. — Прим. Onlíner). Мы бы с мужем встретились, обнялись — и снова я в Вильнюс, потом в Минск, а он в Гамбург. В какой-то момент поняли, что приятного и романтичного в таком путешествии будет мало.

В итоге вместо поиска новых маршрутов Анна купила билет на ближайший автобус обратно и в тот же день отправилась домой.

— Было очень обидно. Наверное, сильнее всего из-за того, что поездка была привязана именно ко дню рождения мужа. Он, кстати, до Парижа тогда долетел. Отмечал праздник один, так еще и меня старался подбадривать. Присылал кружочки, фотографии. Я, конечно, радовалась за него, но одновременно грустила из-за того, что не была рядом.

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