Еврокомиссия поддержала выдвинутый Зеленским ультиматум Лукашенко 23.06.2026, 8:48

Украина имеет право защищаться.

Украина имеет право на самооборону. Так представительница Еврокомиссии Анита Хиппер прокомментировала требование президента Украины Владимира Зеленского демонтировать ретрансляторы в Беларуси, которые помогают российским дронам, передает «Укринформ».

«Можем напомнить позицию ЕС по Беларуси. Беларусь продолжает содействовать российской военной агрессии против Украины», — заявила Хиппер.

Она также напомнила, что Беларусь, по мнению Евросоюза, прибегает к провокациям в отношении ЕС, в том числе нарушает воздушное пространство и использует миграцию как инструмент давления.

«Именно поэтому ЕС ввел санкции против режима Лукашенко и остается готов к дальнейшим мерам до тех пор, пока власти Беларуси продолжают действовать подобным образом», — добавила представительница Еврокомиссии.

Комментируя заявления украинской стороны, Хиппер подчеркнула: «Конечно, Украина имеет право защищаться».

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины.

Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о четырех таких объектах в Брестской и Гомельской областях, и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно.

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