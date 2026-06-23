«Не убирали десять лет, а потом позвали нас» 23.06.2026, 8:58

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Владельцы клининга в Минске рассказали о своих «приключениях».

В Минске сотни людей и компаний занимаются клинингом, а конкуренцию на рынке сами участники называют бешеной. Тем не менее владельцы бизнеса уверяют: начать такое дело можно практически с нуля, а выйти на самоокупаемость — уже в первый месяц. Журналисты Onliner поговорили с основателями клининговых компаний о деньгах, самых грязных объектах, спросили, почему иногда целый подъезд готов скинуться на уборку одной квартиры и какие заказы они не берут.

«Искал бизнес с минимальным порогом входа»

С Иваном и Анной мы встречаемся на паркинге, где уже вовсю работают клинеры. С собой у них техника и нужная химия — это обычное утро людей, которые зарабатывают на уборке квартир и офисов, а иногда и неожиданных объектов вроде поездов и заводов.

Иван занялся клинингом в 2019 году. Сначала ездил на заказы сам и изучал, как устроен рынок, а теперь его компания «Спектр Клининг» убирает в квартирах минчан и офисах известных компаний.

— Я учился в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ, тема открытия своего дела изначально была мне интересна. Почему именно в этой нише? Я просчитывал бизнес-план: это высокомаржинальная сфера, вложения небольшие. Подводные камни, как и везде, есть: вы несете ответственность за чужое имущество. Но это бизнес с минимальным порогом входа.

Фактически любой человек может открыть его и начать зарабатывать. Пожалуй, выйти на самоокупаемость можно даже после первого месяца работы. Заниматься уборкой может любой, но убрать качественно и ничего не испортить — задача уже более сложная.

А со временем появится вопрос, как зарабатывать больше: повышать ценник сложно (почему, расскажем ниже), а работать круглосуточно невозможно. Поэтому уборка квартир — нормальный старт, если работать на себя, но потом расти помогают заказы для бизнеса.

— Для старта большие объекты брать не стоит: это большая ответственность и жесткие сроки. Чтобы сдать большой объект, должен быть штат, сделать такую работу самостоятельно физически невозможно. Поэтому лучше начинать с мелких коммерческих помещений, квартир, коттеджей, потом взять кого-то в помощь и развиваться дальше.

Его слова подтверждает Анна из Freshclean. Девушка тоже начинала работать сама, а сейчас руководит командой клинеров.

Несмотря на «бешеную конкуренцию», о которой говорят Иван и Анна, их компании партнерятся — как раз для того, чтобы вместе закрывать крупные заказы для бизнеса.

Многие в этой сфере работают через подряд: часть объектов берут напрямую, часть — через более крупные клининговые компании или в связке с ними.

— К нам часто обращаются другие клининги, — говорит Иван. — У них много объектов в сегменте B2B: офисы, магазины, торговые центры. И им нужно закрывать отдельные виды работ: например, отмывка остекления в ТЦ или другие спецзадачи. Они передают такие заказы подрядчикам, чтобы быстрее закрыть объект.

Если говорить о подводных камнях этого бизнеса, то основной трудностью Иван называет текучку кадров.

— Это значит, что человек приходит, его учат, он работает, условно, неделю, получает энную сумму и уходит либо в другую клининговую компанию, либо куда-то еще. Это частая и насущная проблема.

Но есть и хорошая новость для хороших клинеров: они становятся буквально на вес золота.

— Человек может одновременно и работать на себя, и сотрудничать с несколькими клининговыми компаниями. Он будет востребован, а если мы говорим про уборку квартир, то люди часто просят прислать конкретного человека, который уже убирал у них, и готовы подстроиться под его график.

Еще одна особенность рынка — много новых игроков. Чтобы заниматься клинингом, достаточно оформить самозанятость. Это дополнительная конкуренция, но обычным людям это только на руку, говорит Иван и называет усредненную стоимость уборки в квартире — 6 рублей за квадратный метр.

— Конечно, везде разные цены, есть еще дополнительные услуги, которые оплачиваются отдельно. Но сейчас практически любой человек может заказать уборку: это стало доступнее, раньше стоимость была выше.

«Одну плиту на кухне мыли 6 часов»

За годы работы Иван и Анна побывали на тысячах квартир и офисов и с ходу называют главные ошибки, которые многие делают при уборке.

— Нас часто вызывают уже после того, как люди попытались справиться с проблемой своими силами, а в итоге стало только хуже. Например, на диване появилось пятно, и его пытались вывести, но грязь въелась в обивку намертво, нужна химчистка. Особенно чревато, когда люди пользуются безумными рецептами из интернета. Или уборщица компании помыла лифт из нержавеющей стали кислотным средством, поэтому пришлось вызывать нас.

Еще один момент — техника использования средств. Немного передержал — можно испортить покрытие, недодержал — эффект будет уже не тот. Рынок перенасыщен и хорошими дешевыми средствами, и очень дорогими, но важно понимать принципы их работы. Неправильным использованием средств можно испортить буквально любую поверхность.

Часть работ в клининге невозможно сделать без спецоборудования — например, тот же поезд или панорамные окна в высотке.

— Есть окна, которые нельзя нормально помыть без телескопических штанг или альпинистов. Есть фасады, высотные работы, сложные конструкции. Заниматься уборкой может, по сути, любой человек, а вот убрать качественно и ничего не испортить — это уже более сложная задача.

Самые популярные заказы от людей — это уборка после строителей и весенний клининг, когда надо помыть окна после зимы. На втором месте — поддерживающая уборка, когда клининг приходит два-три раза в неделю. А еще в этот рейтинг добавляют генеральную уборку квартир и химчистку мебели.

— Самые сложные места, которые люди оставляют для уборки клинеров, — это духовка, микроволновка, плитка на кухне, вытяжка, пространства за стиральной машиной, под ваннами в старых квартирах. Опять же окна разного строения.

Среди специфических задач еще называют чистку мягкой мебели и диванов, особенно старых, которым по 15—20 лет. В таких случаях одной промывки недостаточно: иногда надо несколько обработок, потому что загрязнения очень глубокие. Отдельную сложность, например, представляют пятна крови или следы мочи.

— Как часто нужна уборка дивана? Максимум раз в полгода. Если диван в хорошем состоянии, его можно отслеживать и раз в несколько месяцев чистить. Средняя стоимость такой обработки в Минске — около 60 рублей, но все просчитывается индивидуально в зависимости от загрязнений.

Люди начитаются: перекись водорода. Да, кровь вроде выводится, но есть специализированная химия, которая позволяет убрать кровь или нейтрализовать урину. Без профессиональных средств запах все равно может остаться.

— Какие заказы самые сложные для клинеров?

— Самое сложное — это уборка после арендаторов, — говорит Иван. — Когда человек выселяется, арендодатель обращается, чтобы мы приехали и быстро убрали, потому что заселяются другие люди. И вот там самая жесть — бывает, в ужасном состоянии и кухня, и сантехника.

— В моей практике тоже самой сложной была съемная квартира, где три года жили иностранцы. Везде были тараканы, бычки… Только плиту на кухню мы вымачивали шесть часов в разной химии, а слой жира с пола просто снимали скребком. Чтобы вы понимали, даже в диване жила, наверное, мышка, потому что такая дырка была, — вспоминает Анна. — Но есть и очень аккуратные квартиры, когда приезжаешь и понимаешь: а здесь и убирать-то нечего.

— Есть убеждение, что перед приходом клининга надо убраться, чтобы не было стыдно.

— Нет, такого правила нет, клинеров можно не стыдиться.

— Кто чаще всего пользуется вашими услугами?

— Абсолютно разные люди. Наверное, процентов 60 заказов делают семьи для себя. Сейчас есть тренд на экологичную уборку, когда просят минимизировать агрессивные средства, потому что в семье маленькие дети.

А еще часто молодые девушки, которые живут самостоятельно, пользуются клинингом, потому что совмещают работу и учебу, времени на уборку не хватает. Очень приятный момент: в последнее время заметила тот факт, что молодые люди заказывают для своих девушек клининг, чтобы облегчить им жизнь.

Дети заказывают услуги для пожилых родителей, когда не успевают помогать. Даже бывают моменты, когда просят уборку по участку, приготовить еду, погладить вещи.

— А бывают какие-то совсем необычные запросы?

— Могут попросить, чтобы после переезда помогли разложить вещи по местам или постирать одежду. Но в целом клининг — это такая сфера, где ничего не удивляет.

Кстати, и Иван, и Анна признаются, что у себя дома убирают сами, без помощи клининга: так им привычнее.

А как дела с чистотой на коммерческих объектах? Иван и Анна говорят, что многое зависит от специфики бизнеса. Но если речь идет о магазинах одежды, игрушек, фармацевтических производствах или типографиях, то к ним меньше всего вопросов.

— Чисто там, где есть штатные сотрудники, которые убирают каждый день, иногда даже два раза в день. А если офис решает сэкономить и вызывает клининговую компанию на аутсорсе два-три раза в неделю, то такие объекты, конечно, будут грязнее. Если еще реже — тем более.

У нас были склады, где постоянно заказывали клининг и очень внимательно следили за чистотой. Там действительно было очень чисто, и работать на таких объектах приятно.

То есть бизнес, как правило, в любом случае убирается: у него либо есть свои сотрудники, либо заключен договор с клининговой компанией. И отдельно клининг вызывают на какие-то специальные работы: генеральную уборку, мойку остекления, дезинфекцию. Поэтому я не встречал коммерческих объектов, которые могли бы сравниться с частными заказами. Люди стараются экономить на уборке, минимизировать затраты, делать все своими силами. Человек может годами не убирать квартиру, а потом один раз вызвать клининговую компанию — вот такие объекты обычно и оказываются самыми сложными.

По-настоящему запущенные объекты у бизнес-клиентов встречаются редко, но однажды пришлось отмывать СТО площадью около 2 тыс. квадратных метров, рассказывает Анна.

— Его не мыли десять лет. Мы работали там пять суток подряд бригадой из шести человек. Вот там действительно было сложно.

Так что среди коммерческих объектов самыми сложными можно считать офисы, связанные с ремонтом техники, оборудованием, маслами и производством.

— Там сама специфика работы такая, что грязь появляется постоянно. Сегодня помыл, а через день уже примерно то же самое.

Неожиданно сложными могут оказаться и заведения общепита.

— Нас иногда вызывают чистить мебель в ресторанах. Мы приезжаем ночью или после закрытия заведения. Бывает, что мебель давно не чистилась, хотя ресторан известный. Человеку кажется, что все чисто, но между складками диванов могут быть горы мусора: трубочки, бумажки, пыль.

Интересная история была, когда мы мыли поезд изнутри. Нам поднимали сиденья, откручивали детали, которые обычно никто не видит. Казалось бы, все прикручено, все закрыто, но под ними были просто слои пыли и грязи, бумажки и другой мусор. И вот тогда понимаешь: даже там, где кажется, что грязи взяться неоткуда, она все равно скапливается годами.

— Есть ли такие заказы, за которые вы точно не возьметесь?

— После смерти человека я ни разу не выезжал. В начале карьеры был такой запрос, клиент очень просил, но я отказался.

Сколько зарабатывают в клининге

Владельцы клининговых компаний не скрывают, что для них финансово более привлекательны заказы для бизнеса, чем уборка квартир. Там чеки выше, но и требования другие: на такие проекты нужны бригады специалистов, которые могут быстро сделать работу на большом объекте.

При этом фиксированной стоимости в этом сегменте нет: объекты слишком разные, поэтому цену считают под конкретный заказ. Чаще всего такие услуги закупаются через тендеры, где компании участвуют в борьбе за контракт.

Но если речь про домашнюю уборку, то услуги могут стоить и 1000 рублей — это, конечно, нестандартные ситуации, когда квартира в плачевном состоянии.

— Мужчина жил один, годами не убирался, употреблял алкоголь, дома была антисанитария. Из-за его квартиры по всему подъезду бегали тараканы, и жильцы никак не могли от них избавиться. Этот мужчина долгое время никого не пускал в свою в квартиру, но в итоге весь подъезд сбросился и оплатил для него клининг, нужна была дезинсекция квартиры и подъезда.

Такие антисанитарные квартиры — самые затратные, если вызывать клининг. Люди там, скажем так, ведут определенный образ жизнь. Например, сделать генеральную уборку под ключ однокомнатной квартиры, ориентировочно, площадью 35 «квадратов» в антисанитарных условиях — это от 1000 рублей. Если без дезинсекции, цена будет ниже.

Доход клинеров напрямую зависит от объема заказов и формата оплаты. По словам Ивана, на рынке можно ориентироваться на почасовую ставку примерно от 10 рублей, однако в их практике используется сдельная система — зарплата зависит от объема работ.

— Например, даем объект — этаж. За него платим фиксированную сумму — условно, 100 рублей. Бригада делает его за три часа и идет дальше. За день можно сделать два-три таких объекта, — приводит пример собеседник.

В таком формате у бригады может получаться около 250—300 рублей за день на двоих, то есть примерно по 150 рублей на человека. Если клинер работает с квартирами и берет по два-три заказа в день, то в хорошем темпе можно выходить и на 500—600 рублей в день, хотя это уже верхняя планка загрузки.

— В хороший сезон активный, сильный клинер может зарабатывать около 300 рублей в день, если работает больше восьми часов. А если говорить о нижней планке, то, если брать 20 рабочих дней, человек должен зарабатывать минимум 2,5 тыс. рублей в месяц.

— А на какой доход можно рассчитывать, если самому открыть клининговую компанию?

— Я не могу сказать, что есть какая-то фиксированная история. Все зависит от количества объектов. Один предприниматель может зарабатывать около 3 тыс. рублей, другой — в несколько раз больше, если берет крупные объекты с высоким чеком, — оценивает Иван.

При этом клининг не будет пассивным доходом. Это постоянная операционная работа: приезжать на объекты, контролировать, принимать работу, искать новые заказы. Несмотря на развитие искусственного интеллекта, клининг останется востребованным. Роботы и техника могут помогать, но людей не заменят, считает Иван.

— Работы на рынке хватает. Мы стараемся участвовать в тендерах, в том числе на новых объектах: «Северный берег», «Минск-Мир». Если все однотипно, начинается выгорание, поэтому стараюсь брать новые объекты, пробовать новое, — говорит Иван.

Вообще, клининг — это очень разнообразная сфера. Здесь можно расти в разных направлениях — от услуг до производства химии, оборудования, продаж.

— Какой главный вывод вы сделали, убрав тысячи объектов?

— Мы много взаимодействуем с людьми. Все разные, поэтому нужно сохранять спокойствие и гармонию внутри себя.

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