Царев загрустил и готовит россиян к испытаниям 2 23.06.2026, 9:08

2,782

Олег Царев

Россия будет «пожинать плоды».

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, который предал Украину и перешел на сторону РФ, разразился пессимистическим постом в Telegram. Он предупредил россиян, что ситуация будет ухудшаться. Об этом сообщает Dialog.UA.

Он разразился критикой российских пропагандистов, которые продолжают убеждать россиян, что «все идет по плану» и «все под контролем».

«Похоже, они сами себя начитались и поверили тому, что сами писали. Теперь несут чушь искренне. По крайней мере, так кажется. Просто напомню старую истину: хороший наркодилер (а ложь - это тоже наркотик) не употребляет собственный товар. Меня многие раньше ругали за пессимизм. Было время, когда я считал, что надо писать о проблемах в надежде на то, что их будут решать. Сейчас писать об этом уже бесполезно. Поэтому не пишу. Будем пожинать плоды… Хорошего нас мало ждет в ближайшем будущем», - написал Царев.

Украинский журналист Денис Казанский полагает, что плохое настроение Царева связано с блокадой оккупированного Крыма.

«Цареву что-то не весело. После бегства из Украины в 2014-м он жил в оккупированном Крыму и владел пансионатом. Зарабатывал на туристах. Теперь с бизнесом по понятным причинам начались проблемы, и смотрите, какое наступило отрезвление», - отметил журналист.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com