ЧМ-2026: Мбаппе забил в 100-м матче за сборную Франции 23.06.2026, 9:40

Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

И в 27 лет стал лучшим бомбардиром в истории команды.

Звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил мяч на 14-й минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Ирака, пишет «Прессбол».

Встреча, которая проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, стала для него 100-й за «трехцветных».

На счету 27-летнего форварда теперь 59 голов за национальную команду, что является рекордом.

У легендарного Мишеля Платини 41 мяч за Францию, у Тьерри Анри — 51, у Оливье Жиру — 57. При этом Жиру для достижения второго результата понадобилось 137 игр.

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