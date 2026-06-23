ЧМ-2026: Мбаппе забил в 100-м матче за сборную Франции
- 23.06.2026, 9:40
И в 27 лет стал лучшим бомбардиром в истории команды.
Звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил мяч на 14-й минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Ирака, пишет «Прессбол».
Встреча, которая проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, стала для него 100-й за «трехцветных».
На счету 27-летнего форварда теперь 59 голов за национальную команду, что является рекордом.
У легендарного Мишеля Платини 41 мяч за Францию, у Тьерри Анри — 51, у Оливье Жиру — 57. При этом Жиру для достижения второго результата понадобилось 137 игр.